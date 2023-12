Apple podría potenciar macOS 15 agregando estas tres funciones

macOS es la plataforma más antigua de Apple, pero eso no significa que no sea capaz de ofrecer un montón de sorpresas.

En los últimos años, hemos visto a Apple depender en gran medida de características de su ecosistema de productos para mejorar la experiencia Mac, tomando inspiración del software de iOS y watchOS, y del hardware del iPhone y Apple Watch, para expandir las capacidades de un Mac moderno. Eso ha llevado a la llegada de cosas como desbloquear un Mac con un Apple Watch, Continuity Camera con un iPhone, y mucho más.

¿Pero hay algo más que Apple pueda tomar prestado para macOS? Yo diría que no hay mucho, pero ciertamente hay algunas ideas sobre lo que podría ser parte del sucesor de macOS Sonoma.

Con esto en mente, aquí está mi lista de deseos para macOS 15 a medida que avanzamos hacia 2024.

Biblioteca de aplicaciones

(Crédito de la imagen: Future)

He configurado mi carpeta de aplicaciones para que siempre aparezca en mi Dock, y eso está bien en su mayor parte. También trato de mantener muchas herramientas de macOS (consulte nuestra lista de las mejores aplicaciones de utilidad de macOS para inspiración) en una carpeta separada para evitar el desorden.

La idea es que pueda ver mis aplicaciones con un solo clic, sin necesidad de abrir Launchpad y ver un montón de aplicaciones que de otra manera no tienen una manera fácil de clasificarlas.

Una Biblioteca de aplicaciones ha sido de gran ayuda en mi iPhone, permitiéndome rastrear al instante algo que acabo de instalar, categorizar todo lo que tengo en mi dispositivo y mantener áreas como mi pantalla de inicio ordenadas.

Me encantaría tener algo similar en mi Mac para poder encontrar fácilmente lo que necesito. Por ahora, tendré que conformarme con soluciones de terceros como Alfred para lanzarlas.

Gestión de ventanas revisada

(Crédito de la imagen: Future / Apple)

El sistema operativo macOS que todos usamos existe desde 2000, por lo que tiene sentido que la gestión de ventanas avance.

Desde hace mucho tiempo ha sido el talón de Aquiles de Mac, y aunque uso Magnet para organizar mis aplicaciones, estoy desesperado por una opción de primera parte porque, por mucho que Stage Manager haya mejorado en iPad, Stage Manager para Mac se siente poco entusiasta.

No es que sea malo, simplemente ocupa demasiado espacio en la pantalla y es mucho más torpe que los atajos de teclado que me he acostumbrado a usar en su lugar.

¿Apple finalmente cederá y ofrecerá un sistema de gestión de ventanas incorporado que no dependa de un nuevo flujo de trabajo completo? Está más cerca que nunca con los Atajos que nos permiten usar diseños personalizados, pero algo donde podamos arrastrar ventanas a la forma al estilo de Windows Snap, sería increíble.

Una aplicación de contraseñas

(Crédito de la imagen: 1Password)

OK, esto quizás no suene tan emocionante, pero ¿has intentado buscar tus contraseñas recientemente en iCloud Keychain en Mac? Es un poco de pesadilla.

Gran parte de eso probablemente se deba a cuánto tiempo ha estado integrado en el sistema operativo, profundizándose cada vez más por cada capa posterior. No es del todo intuitivo, especialmente proveniente de una empresa enfocada en la privacidad y la seguridad que le encanta decir “Simplemente funciona”.

Aunque esto se soluciona fácilmente utilizando un servicio de terceros como 1Password (en serio, está tan bien integrado en el sistema operativo en todas las plataformas de Apple que se ha convertido en una aplicación imprescindible), Apple aún no ha considerado agregar su propia versión de una aplicación de administración de contraseñas.

Mientras que la empresa quería evitar completamente las contraseñas con Passkeys, la mayoría de nosotros todavía necesitamos nuestros inicios de sesión tradicionales, así que vamos, Apple, déjanos llegar a ellos de manera un poco más sencilla.

Cinco Cosas Más…

Si bien hay muchas características que deseo ver en macOS en el futuro, no todas son lo suficientemente importantes como para justificar una entrada anterior.

Con esto en mente, aquí hay una lista corta de características más pequeñas que aún me encantaría ver:

Hacer más fácil la gestión de imágenes sin necesidad de usar la aplicación FotosMejorar el cambio automático de AirPods entre dispositivosHacer que Stage Manager sea más útil asegurándose de que la barra de la izquierda ocupe menos espacio en la pantallaDarnos una aplicación de Salud nativa que haga que los datos sean fácilmente compartibles desde el Mac para que podamos adjuntar informes a nuestros médicos, etc.Por favor, Apple, simplemente arreglen las fugas de memoria.

¿Hay algo de macOS que hayas estado deseando ver? ¡Avísame en los Foros de iMore si hay algo que me haya perdido!