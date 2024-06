Apple Pay Later se está cerrando, después de ser lanzado el año pasado.

“

Apple Pay Later permite a los usuarios dividir los pagos de Apple Pay en cuatro cuotas repartidas en seis semanas sin intereses ni comisiones, con un valor de préstamo entre $50 y $1,000. Es un tipo de configuración similar a la de Klarna o Affirm. Puedes solicitar en línea y en la aplicación de Apple Store préstamos contra compras de iPhones y iPads con comerciantes que aceptan Apple Pay. O al menos solías poder hacerlo.

El gigante de Cupertino ha decidido cancelar su servicio de “compra ahora, paga luego”, que solo se lanzó el año pasado. Así que, si esperabas usarlo por un poco más de tiempo, mala suerte. A partir de hoy, Apple Pay Later ya no existe.

Pero no te preocupes, Apple no te dejará tirado. En la WWDC 2024, Apple anunció algunas nuevas funciones que llegarán a Apple Pay más adelante este año. En lugar de Apple Pay Later, ahora tendrás el placer de acceder a préstamos a plazos a través de tus tarjetas de crédito o débito. Lo que es aún mejor, esto no se limita solo a los EE. UU., ¡se irá global!

¿Cómo funcionará?

Apple dio una declaración oficial a 9to5Mac explicando que a partir de más adelante este año, podrás obtener préstamos a plazos ofrecidos a través de tus tarjetas de crédito y débito, y también de prestamistas como Affirm cuando estés realizando una compra con Apple Pay. Básicamente, Apple está ampliando las opciones de pago flexibles a nivel mundial, en asociación con bancos y prestamistas habilitados para Apple Pay.

Para aquellos que actualmente tengan préstamos de Apple Pay Later, no teman. Aún podrás administrar y pagar tus préstamos a través de la aplicación Wallet como siempre lo has hecho.

La Billetera de Apple y Apple Pay en general no se mencionaron durante la presentación principal de la WWDC 2024. Sin embargo, Apple anunció nuevas funciones de Apple Pay, incluida la posibilidad de canjear recompensas. Una nueva función de Tap to Cash ahora permite a los usuarios enviar y recibir Apple Cash simplemente sosteniendo dos iPhones juntos. Las entradas en Apple Wallet ahora muestran una gama más amplia de información, incluidos detalles del estadio para eventos como conciertos y eventos deportivos. Finalmente, Apple Pay ahora se puede utilizar en sistemas operativos en la web, lo que es emocionante para los usuarios que no usan una Mac o prefieren no usar Safari para navegar por la web. Los usuarios de Windows y aquellos que evitan Safari ahora tendrán la oportunidad de pagar por bienes utilizando Apple Pay en sus iPhones gracias a estos prácticos códigos escaneables, siempre que los comerciantes adopten el sistema en su extremo. Puedes descargar la versión beta de iOS 18 ahora para probar el último sistema operativo por ti mismo, aunque no recomendamos hacerlo. De lo contrario, se lanzará al público más adelante este año, probablemente en septiembre junto con el iPhone 16.

