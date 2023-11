Apple Pausa la Publicidad en X Tras la Última Controversia de Elon Musk.

Apple está pausando toda su publicidad en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, informa Axios. La decisión se produce después de los comentarios antisemitas que Musk hizo el miércoles.

Después de que los anunciantes huyeron de X después de que Musk se hiciera cargo de la red social, Apple continuó pagando espacios publicitarios y ha sido uno de los socios publicitarios más grandes de Twitter. En marzo, Musk agradeció a Apple por su apoyo, llamando a la compañía uno de los “mayores anunciantes” de Twitter.

Apple pausó temporalmente los anuncios en Twitter en noviembre de 2022, lo que empujó a Musk a atacar y preguntar si Apple odiaba “la libertad de expresión”. Musk también dijo que Apple había amenazado con eliminar a Twitter de la App Store y dijo que “haría un teléfono alternativo” si la red social se eliminaba definitivamente.

La disputa se resolvió después de que Musk se reuniera con Cook en Apple Park más tarde ese año, después de lo cual Musk afirmó que Apple nunca había amenazado con eliminar a Twitter de la ‌App Store‌ y que fue un “malentendido”. Musk en última instancia lo llamó una “buena conversación” y desde ese momento Apple “reanudó por completo” la publicidad. Informes en 2022 sugirieron que Apple estaba gastando más de $100 millones al año en anuncios de Twitter.

Con los comentarios más recientes de Musk y evidencia de que X está mostrando anuncios de Apple junto a contenido pro-Hitler, no está claro si Apple será convencida de reanudar la publicidad en el futuro. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo en septiembre que Apple “constantemente” está evaluando si Apple debería comprar publicidad en la red social.

Apple no es la única empresa que se retira de los anuncios de Twitter. IBM dijo esta semana que está retirando anuncios y la Unión Europea tampoco planea anunciarse en la red social. La Casa Blanca condenó hoy los comentarios de Musk, y los empleados de X dijeron a The New York Times que han estado recibiendo llamadas de otras empresas molestas con Musk.

Nota: Debido a la naturaleza política o social de la discusión sobre este tema, el hilo de discusión se encuentra en nuestro foro de Noticias Políticas. Todos los miembros del foro y los visitantes del sitio son bienvenidos a leer y seguir el hilo, pero la publicación está limitada a miembros del foro con al menos 100 publicaciones.

