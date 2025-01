Apple pagará $95 millones para resolver demanda de privacidad de Siri.

Apple acordó pagar $95 millones en efectivo para resolver una demanda colectiva propuesta que afirmaba que su asistente de voz activado por voz, Siri, violaba la privacidad de los usuarios.

Un acuerdo preliminar se presentó el martes por la noche en el tribunal federal de Oakland, California, y requiere la aprobación del juez de distrito de EE. UU. Jeffrey White.

Los propietarios de dispositivos móviles se quejaron de que Apple grababa rutinariamente sus conversaciones privadas después de activar Siri accidentalmente, y revelaba estas conversaciones a terceros como anunciantes.

Los asistentes de voz suelen reaccionar cuando las personas usan “palabras clave” como “Oye, Siri”.

Dos demandantes dijeron que sus menciones de zapatillas Air Jordan y restaurantes Olive Garden desencadenaron anuncios de esos productos. Otro dijo que recibió anuncios de un tratamiento quirúrgico de marca después de discutirlo, pensó privadamente, con su médico.

El periodo de la clase se extiende desde el 17 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024. Comenzó cuando Siri incorporó la función “Oye, Siri” que supuestamente condujo a las grabaciones no autorizadas.

Los miembros de la clase, estimados en decenas de millones, pueden recibir hasta $20 por dispositivo habilitado para Siri, como iPhones y Apple Watches.

Apple negó haber hecho algo malo al aceptar llegar a un acuerdo.

La empresa con sede en Cupertino, California, y sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

Los abogados de los demandantes tampoco respondieron de inmediato a solicitudes similares. Podrían solicitar hasta $28.5 millones en honorarios, más $1.1 millones para gastos, del fondo de liquidación.

Los $95 millones representan aproximadamente nueve horas de ganancias para Apple, cuyo ingreso neto fue de $93.74 mil millones en su último año fiscal.

Una demanda similar en nombre de usuarios del Asistente de Voz de Google está pendiente en el tribunal federal de San José, California, en el mismo distrito que el tribunal de Oakland. Los demandantes están representados por los mismos bufetes de abogados que en el caso de Apple.

El caso es Lopez et al v. Apple Inc., Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Norte de California, No. 19-04577.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Reporte adicional de Mike Scarcella; Edición de Susan Fenton)