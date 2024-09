Apple ofrece grandes descuentos en iPad Pro M2 y iPad Air M1 reacondicionados.

“

Ahora puedes comprar iPads reacondicionados certificados por Apple.

Foto: Ed Hardy/Cult of Mac

Ahora puedes comprar iPads Pro M2 y iPad Air M1 reacondicionados en la tienda en línea de Apple en los EE. UU. Están disponibles con hasta un 20% de descuento sobre su precio de venta.

Apple presentó estos iPads en 2022, con el iPad Air M1 lanzado en marzo de 2022 y el iPad Pro M2 en octubre.

Obtén hasta un 20% de descuento en el iPad Air M1 y el iPad Pro M2 reacondicionados

Un nuevo iPad Air M1 cuesta $549. Teniendo en cuenta que incluye un potente chip M1, es una excelente relación calidad-precio. Pero puedes ahorrar aún más optando por la ruta del producto reacondicionado. La tienda de productos reacondicionados de Apple enumera el iPad Air 2022 por tan solo $469, lo que supone un ahorro de $80 en comparación con su precio de venta al público. Si necesitas más almacenamiento, obtén la variante de 256 GB por $549. ¡Esto supone un ahorro de $100 sobre su precio recomendado!

Apple ofrece descuentos aún mayores en las unidades reacondicionadas del iPad Pro M2. La variante de 11 pulgadas con 128GB de almacenamiento está disponible por $639, $160 menos que su precio recomendado de $799. El iPad Pro de 12.9 pulgadas con chip M2 (128GB) está disponible por $889, $210 menos que su precio de venta al público.

Actualmente, la empresa de Cupertino no está vendiendo variantes celulares del iPad Air M1 y del iPad Pro M2 a través de su tienda de productos reacondicionados certificados. Consulta regularmente la tienda si una combinación de almacenamiento y color en particular no está disponible. Apple actualiza el inventario al menos dos veces por semana.

Puedes combinar tu compra de iPad Air/Pro reacondicionados con un Apple Pencil reacondicionado para obtener mayores ahorros.

Es importante tener en cuenta que es posible que encuentres mejores descuentos y ofertas en unidades nuevas de la línea de iPads de Apple 2022 en Amazon y otros minoristas.

Los productos Apple reacondicionados certificados son elegibles para AppleCare+

Los productos reacondicionados certificados de Apple cuentan con una garantía de un año. Puedes extender la cobertura de la garantía hasta tres años con AppleCare+.

Hay varios beneficios al comprar productos Apple reacondicionados certificados. La empresa realiza una limpieza exhaustiva de todos los iPads, instala una batería nueva y una cubierta trasera. También se someten a pruebas rigurosas para detectar otros defectos.

Los iPads reacondicionados de Apple se envían en una caja blanca pero con todos los manuales y accesorios incluidos.

Compra ahora: iPads reacondicionados certificados por Apple

