Apple no quiere emuladores de PC ejecutándose en iPhones, todavía

Recientemente, los iPhones han abierto puertas para los emuladores en respuesta al escrutinio por prácticas antimonopolio, pero hay algunas excepciones al enviar dichas aplicaciones. Debe tratarse solo de un emulador de “consola de juegos retro”, lo que significa que incluso con procesadores potentes como el A17 Pro, no puedes intentar jugar juegos de PC, aunque quisieras.

Apple es muy específico sobre qué emuladores pueden ejecutarse en la App Store, por lo que la compañía rechazó dos aplicaciones de emuladores: iDOS 3 y UTM SE. iDOS 3 es una nueva versión de un emulador de DOS, mientras que UTM SE podría permitir a los usuarios ejecutar Windows en iOS. Es casi un sueño hecho realidad, ¿verdad?

Pero iDOS 3 fue rechazado, según The Verge, porque no emula específicamente una consola de juegos retro, lo cual viola la guía 4.7 de Apple. Curiosamente, cuando el desarrollador preguntó a Apple cómo hacer que iDOS 3 cumpliera, Apple no pudo proporcionar una orientación clara. Tampoco pudieron definir qué califica como una “consola de juegos retro”.

UTM SE se enfrentó a un rechazo similar al de iDOS 3, con Apple explicando que las PC no se consideran consolas. Esta decisión llegó a pesar del argumento del desarrollador sobre la existencia de juegos retro para Windows y DOS que UTM SE podría ejecutar. Agregando a la confusión, Apple también bloqueó que UTM SE no fuera a ser certificado para tiendas de aplicaciones de terceros en la UE, citando la guía 2.5.2, que prohíbe que las aplicaciones ejecuten código que altera su funcionalidad o afecta a otras aplicaciones.

Entonces, si esperabas jugar algunos clásicos de PC utilizando las capacidades de, por ejemplo, el último iPhone 15 Pro o el iPad Pro M4, es posible que tengas que esperar un poco más. Tendremos que ver qué decisión toma Apple al respecto. Mientras tanto, puedes explorar algunos de los mejores emuladores de juegos retro disponibles, que abarcan todo, desde Nintendo 3DS hasta juegos de PS1.