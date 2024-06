Apple no está promocionando esta característica de Apple Music que viene en iOS 18.

“

El mes pasado discutimos una característica genial que, según informes, llegará a Apple Music con la actualización de iOS 18. Esta característica se llama Smart Crossfade y se supone que hará que la transición entre canciones sea fluida, sin escuchar pausas de silencio entre las melodías. Mientras la canción que se está reproduciendo actualmente se desvanece, la siguiente canción comienza a desvanecerse. Cuando trabajaba en la radio en el pasado, esto se usaba cuando dos canciones se reproducían una tras otra sin ningún anuncio o presentación de DJ entre canciones. Apple agregó Crossfade para Apple Music en iOS 17 pero planea hacerlo más inteligente en iOS 18. Smart Crossfade es más fluido y no todas las transiciones entre canciones permitirán un desvanecimiento y desvanecimiento; algunas comenzarán inmediatamente después de que se cante la última palabra en la melodía que se está reproduciendo actualmente.

Apple también se asegura de que la función no cambie cómo suena un álbum cuando se habilita la función. Un buen ejemplo de esto es la suite de canciones en el lado 2 del álbum Abbey Road de The Beatles. Esta brillante obra de música, composición y actuación comienza con “You Never Give Me Your Money” y continúa hasta el final del álbum con “Her Majesty” de 23 segundos. Con la función Smart Crossfade, las canciones se conectarán directamente entre sí como lo hacen en el álbum.

En iOS 18, al habilitar Crossfade, se activará Smart Crossfade para Apple Music|Crédito de la imagen-PhoneArena

Smart Crossfade se activa una vez que habilitas Crossfire en la configuración de la aplicación Apple Music (más adelante te contaré más). Con Crossfade, los usuarios pueden ajustar la duración del crossfade de un segundo a 12 segundos. Si eres suscriptor de Apple Music y estás ejecutando la beta de iOS 18, puedes probar Smart Crossfade. Ve a Configuración > Música y activa Crossfade. Juega con la configuración hasta que encuentres la longitud de Crossfade que prefieres (nuevamente, puedes elegir entre un segundo y 12 segundos). Aún puedes hacer esto para activar Crossfade en iOS 17 aunque no obtendrás las nuevas funciones de Smart Crossfade hasta que se instale iOS 18.

