Apple Maps en la web recibe una característica muy necesaria con una actualización reciente

En junio, Apple lanzó una versión beta de Apple Maps en la web, que permite a las personas que usan PC con Windows acceder a su servicio de mapas desde un navegador web. En el lanzamiento, el servicio beta era bastante limitado. Pero Apple no se ha olvidado de él y ahora está incluyendo una nueva función importante, Look Around. Look Around es básicamente la versión de Apple de Street View. La versión web de Apple Maps ahora está recibiendo esta función, como señaló Chris Carley en Threads. Según se informa, parece que la función se habilitó para la versión web de Apple Maps alrededor del 11 de diciembre.

Look Around se introdujo en 2019 con iOS 13. La función permite a los usuarios de Apple explorar su entorno con vistas panorámicas de 360 grados para ubicarse mejor en el mapa y tener una idea de dónde están. Look Around no está disponible en todas partes, pero donde está disponible, se puede acceder a ella tocando o haciendo clic en el ícono de los binoculares en Apple Maps.

La función similar a Street View de Apple ahora está disponible en ciudades selectas en EE. UU., Canadá, Australia, Reino Unido, la Unión Europea y algunos otros países.

Apple Maps en la web todavía está en fase de “beta pública”. La aplicación web le permite usar Apple Maps desde un navegador incluso si no tiene un dispositivo Apple: puede explorar el mapa, buscar empresas o puntos de interés, encontrar direcciones y ver Guías. Desafortunadamente, en este momento, características como los mapas de tránsito y los edificios en 3D aún no están disponibles.

Además, no hay opción para iniciar sesión con un ID de Apple para acceder a lugares guardados en la web en este momento. Apple ha declarado que se agregarán más funciones e idiomas en el futuro. Por ahora, puede probar la versión beta de Apple Maps en la web accediendo a beta.maps.apple.com utilizando los navegadores Safari, Google Chrome, Edge o Mozilla Firefox.

Encuentro que esta función es muy importante, especialmente si estás planeando un viaje a un lugar donde nunca has estado antes. Es genial saber cómo son las cosas en la vida real y poder situarte y saber a dónde debes ir. Así que es genial que Apple esté permitiendo a los usuarios en la web acceder a esta función.

