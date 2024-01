Apple llega a un acuerdo en la demanda por estafa con sus tarjetas regalo.Apple resuelve demanda por estafa con sus tarjetas regalo.

Esta semana, Apple acordó resolver una demanda sobre sus tarjetas de regalo presentada en 2020. Más específicamente, la compañía fue acusada de no ayudar a las víctimas de una estafa que involucra sus tarjetas de regalo prepagas e incluso de beneficiarse de estas estafas. Ahora, Apple ha llegado a un acuerdo con los demandantes después de trabajar con un mediador.

Según Reuters, un archivo en la corte federal en San José, California, reveló que Apple ha decidido resolver la demanda. El informe dice: “Están redactando un acuerdo formal que se presentará al juez de distrito de los EE. UU. Edward Davila para aprobación preliminar”.

¿Cómo los estafadores utilizaron las tarjetas de regalo de Apple para robar dinero?

Típicamente, las víctimas reciben una llamada de alguien que afirma trabajar para el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y se les dice que hay un problema con su declaración de impuestos. Los estafadores luego instalan el pánico y la urgencia en las víctimas para que paguen su deuda y les dicen que pueden pagarla con tarjetas de regalo de Apple, ya sea para tiendas minoristas o digitales.

A pesar de que Apple instruye explícitamente a los usuarios que nunca compartan los códigos de sus tarjetas de regalo con otras personas, muchas personas lo hicieron con los estafadores. Como era de esperar, después de que una víctima compartiera el código, los estafadores usaban la tarjeta de regalo para comprar productos de Apple. Para las tarjetas de regalo de iTunes, los estafadores compraban sus propias aplicaciones disponibles en la App Store para recibir el dinero en su cuenta bancaria.

Según la demanda, Apple les dijo a las víctimas de la estafa que no había nada que la compañía pudiera hacer una vez que el dinero se gastara, ya que hay una política de no reembolso para las tarjetas de regalo, sin mencionar que es responsabilidad del propietario no compartir el código con otros. Pero hubo algunos argumentos en contra de Apple.

En el caso de las tarjetas de regalo de iTunes, Apple retiene el 100% de los fondos durante un período de 4 a 6 semanas antes de pagar al desarrollador. Además, también está la comisión del 30% de cada venta retenida por Apple. También se acusó a Apple de no ayudar a las víctimas porque se beneficiaba indirectamente de la estafa.

¿Qué sucede a continuación?

En junio de 2022, el juez Davila rechazó la apelación de Apple para desestimar la demanda con el argumento de que la compañía podría hacer más para ayudar a las víctimas incluso después de ser estafadas. La demanda cubre a aquellos que fueron víctimas de la estafa entre 2015 y julio de 2020.

Todavía no está claro cuánto pagará Apple a las víctimas y cuándo recibirán dinero. El caso es Barrett et al v Apple Inc et al, Corte de Distrito de EE. UU., Distrito Norte de California, No. 20-04812.

