Apple lanza visionOS 1.0.1 antes del lanzamiento de Vision Pro.

Mientras el Vision Pro no se lanza hasta el 2 de febrero, Apple lanzó hoy visionOS 1.0.1 para el casco, según el desarrollador Nicolás Álvarez. No está claro qué hay de nuevo en la actualización de software, ya que Apple aún no ha comenzado a compartir públicamente las notas de la versión de visionOS, pero el número de versión sugiere que es probable que sea una actualización menor con correcciones de errores.

Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple comenzaría a enviar unidades de revisión de Vision Pro a personal de medios seleccionados después de una reunión el 23 de enero, por lo que visionOS 1.0.1 debería estar disponible en esos auriculares como una actualización inmediata. También podría ser una actualización del día uno para el público si las unidades iniciales de Vision Pro se envían con visionOS 1.0 instalado.

visionOS 1.0.1 es la primera actualización de software para Vision Pro, y tiene un número de compilación de 21N311, según Álvarez. Es probable que Apple presente una actualización más grande de visionOS 2.0 con nuevas funciones en la WWDC en junio.

(¡Gracias, Aaron!)

Historias Populares

Nuevos iPad Air, iPad Pro y MacBook Air Probablemente se lanzarán en marzo o abril

Apple planea lanzar nuevos modelos de iPad Air, iPad Pro y MacBook Air en la primavera de este año, según Mark Gurman de Bloomberg. Según este calendario, los dispositivos podrían ser lanzados tan pronto como en marzo o abril. Después de que se lancen los dispositivos, dijo que la atención se centrará en la conferencia anual de desarrolladores de Apple, WWDC en junio. A continuación, describimos las características rumoreadas y las expectativas para…

Apple lanza watchOS 10.3 con nueva cara de reloj

Apple lanzó hoy watchOS 10.3, la tercera actualización importante para el sistema operativo watchOS 10 que se lanzó en septiembre. watchOS 10.3 se lanzó más de un mes después de watchOS 10.2, una actualización importante que trajo acceso a datos de salud a Siri. ‌watchOS 10‌‌.3 se puede descargar de forma gratuita a través de la aplicación Reloj en un iPhone que ejecute iOS 17 o posterior, abriéndola e yendo a General &..

Usuarios de iPhone 7 en EE. UU. podrían recibir un pago de hasta $349 de Apple

El año pasado, Apple acordó pagar $35 millones para resolver una demanda colectiva en EE. UU. que alegaba que el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus eran propensos a problemas de audio debido a un chip defectuoso en los dispositivos, y ahora ha comenzado a notificar a los clientes elegibles por correo electrónico. Usted puede ser elegible para un pago de Apple si es un residente de EE. UU. que poseía un iPhone 7 o iPhone 7 Plus entre el 16 de septiembre de 2016…

Apple lanza tvOS 17.3

Apple lanzó hoy tvOS 17.3, la tercera actualización importante del sistema operativo tvOS 17 que salió en septiembre. tvOS 17.3 se lanzó más de un mes después de tvOS 17.2, una actualización que trajo la renovada aplicación Apple TV. tvOS 17.3 se puede descargar usando la aplicación Ajustes en el ‌Apple TV‌. Vaya a Sistema > Actualización de software para obtener el nuevo software. Los propietarios de ‌Apple TV‌ que tienen actualización de software automática…

Dos tiendas Apple en EE. UU. cerrarán definitivamente hoy

Como se anunció anteriormente, Apple cerrará permanentemente sus tiendas minoristas Infinite Loop y Royal Hawaiian en EE. UU. más tarde hoy. Apple dijo que todos los empleados de ambas tiendas tendrían la oportunidad de permanecer en la empresa. Infinite Loop sirvió como la sede de Apple en Cupertino, California desde 1993 hasta 2017, cuando abrió Apple Park cerca. La tienda en el…

Así es como se ve la caja enorme del Apple Vision Pro

El auricular Vision Pro de Apple viene en una caja muy grande que utiliza el lenguaje de diseño típicamente distintivo de la compañía, según lo visto por MacRumors. Render de la caja del Apple Vision Pro basado en materiales oficiales. El empaque, visto por MacRumors en un video de capacitación para empleados de Apple, refleja el diseño utilizado en muchos de sus otros dispositivos que vienen en cajas que se abren desde la parte superior. Aquellos que esperan…