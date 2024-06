Apple lanza venta en juegos de la Mac App Store

Varios juegos populares de la Mac App Store están en oferta durante la próxima semana, con descuentos de hasta el 75 por ciento disponibles. Valheim, Death Stranding Director’s Cut e Inscryption tienen la mitad de precio, junto con varios otros títulos en venta a precios aún más bajos.

Valheim – $9.99, rebajado de $19.99

Death Stranding Director’s Cut – $19.99, rebajado de $39.99

Inscryption – $9.99, rebajado de $19.99

Lies of P – $41.99, rebajado de $59.99

Resident Evil Village – $15.99, rebajado de $39.99

Return to Monkey Island – $12.99, rebajado de $24.99

Disney Dreamlight Valley – $29.99, rebajado de $39.99

GRIS – $2.99, rebajado de $9.99

SnowRunner – $14.99, rebajado de $29.99

Inside – $9.99, rebajado de $19.99

Disco Elysium: The Final Cut – $9.99, rebajado de $39.99

LUNA The Shadow Dust – $9.99, rebajado de $14.99

Transport Fever 2 – $17.99, rebajado de $35.99

Los juegos con descuento se pueden comprar en la ‌Mac App Store‌ siguiendo este enlace para obtener más información sobre la venta.

La venta de la ‌Mac App Store‌ durará desde el 20 de junio hasta el 27 de junio.

