Apple lanza Safari Technology Preview 209 con correcciones de errores y mejoras de rendimiento.

Apple lanzó hoy una nueva actualización para Safari Technology Preview, el navegador experimental que fue introducido por primera vez en marzo de 2016. Apple diseñó Safari Technology Preview para permitir a los usuarios probar características que están planeadas para futuras versiones de lanzamiento del navegador Safari.

Safari Technology Preview 209 incluye correcciones y actualizaciones para Navegador, CSS, Renderizado, Desplazamiento, SVG, Texto, API Web, Extensiones Web e Inspector Web.

La actual versión de Safari Technology Preview es compatible con máquinas que ejecuten macOS Sonoma y macOS Sequoia, las versiones más recientes de macOS.

La actualización de Safari Technology Preview está disponible a través del mecanismo de Actualización de Software en Preferencias del Sistema o Configuración del Sistema para cualquier persona que haya descargado el navegador desde el sitio web de Apple. Las notas de lanzamiento completas de la actualización están disponibles en el sitio web de Safari Technology Preview.

El objetivo de Apple con Safari Technology Preview es recopilar comentarios de desarrolladores y usuarios sobre su proceso de desarrollo de navegador. Safari Technology Preview puede ejecutarse junto con el navegador Safari existente y, aunque está diseñado para desarrolladores, no requiere una cuenta de desarrollador para descargarlo y usarlo.

