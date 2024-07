Apple lanza Safari Technology Preview 199 con correcciones de errores y mejoras de rendimiento.

Apple lanzó hoy una nueva actualización para Safari Technology Preview, el navegador experimental que Apple presentó por primera vez en marzo de 2016. Apple diseñó el Safari Technology Preview para probar características que pueden ser introducidas en futuras versiones de Safari.

‌Safari Technology Preview‌ 199 incluye correcciones y actualizaciones para Apple Pay, CSS, Edición, JavaScript, Multimedia, Renderizado y WebRTC.

La versión actual de ‌Safari Technology Preview‌ es compatible con las máquinas macOS Sonoma y la beta de macOS Sequoia, la última versión de macOS que Apple está probando en beta.

La actualización de ‌Safari Technology Preview‌ está disponible a través del mecanismo de actualización de software en Preferencias del Sistema o Configuración del Sistema para cualquier persona que haya descargado el navegador. Las notas completas de la versión de la actualización están disponibles en el sitio web de Safari Technology Preview.

El objetivo de Apple con ‌Safari Technology Preview‌ es recopilar comentarios de desarrolladores y usuarios sobre su proceso de desarrollo del navegador. ‌Safari Technology Preview‌ puede ejecutarse junto con el navegador Safari existente y, aunque está diseñado para desarrolladores, no requiere una cuenta de desarrollador para descargarlo.

