Apple lanza la cuarta beta de macOS 14.4

Apple lanzó el martes la cuarta beta de macOS Sonoma 14.4 para desarrolladores. Esta versión sigue el lanzamiento de la beta de iOS 17.4 el 25 de enero, y el lanzamiento oficial de Sonoma 14.3 el 22 de enero. Esta versión beta es solo para desarrolladores, con una beta pública que llegará en los próximos días.

macOS Sonoma 14.4: Nuevas características

Aunque iOS 17.4 trajo cambios importantes para el iPhone y la App Store de iOS, aún no está claro qué contiene macOS 14.4. Las notas de la versión no enumeran el contenido y Apple aún no ha publicado las notas de lanzamiento para desarrolladores hasta la fecha de esta escritura. Contiene un puñado de nuevos emojis como la actualización de iOS 17.4, pero no está claro si hay otras características que lleguen a macOS 14.4.

macOS Sonoma 14.4 beta: Notas de lanzamiento

A continuación se presentan las notas de lanzamiento para desarrolladores. Estas notas son diferentes de las que acompañan al lanzamiento oficial para el público en general. Estas notas contienen detalles que los desarrolladores deben conocer.

Descripción general

El SDK de macOS 14.4 brinda soporte para desarrollar aplicaciones para computadoras Mac que ejecutan la beta de Sonoma 14.4. El SDK se incluye con Xcode 15.3, disponible en la Mac App Store. Para obtener información sobre los requisitos de compatibilidad para Xcode 15.3, consulte las Notas de lanzamiento de Xcode 15.3.

CreareML

Problemas resueltos

Resuelto: Cuando se utiliza la opción de algoritmo de transferencia de aprendizaje, la aplicación CreateML y la plantilla de detección de objetos del marco pueden no converger correctamente y causar una mala calidad del modelo y producir más falsos positivos de lo esperado. (114480994)

Buscar

Problemas resueltos

Resuelto: Resuelve un problema por el cual el mosaico de una ventana hace que la imagen de fondo del escritorio se ponga negra. (118044617)

Mensajes

Problemas conocidos

Los Memojis y los stickers de terceros no se muestran en la bandeja. (120994483)

Actualizaciones de software

Problemas conocidos

Las actualizaciones a macOS 14.4 a partir de macOS 11.0-12.3.1 no funcionarán. (120548971) Solución alternativa: Actualice a macOS 12.4 o posterior, y luego actualice a macOS 14.4.

Resuelto: La propiedad isEligibleForIntroOffer y el método isEligibleForIntroOffer(for:) ahora reflejan la no elegibilidad en casos en los que un cliente de otro modo sería elegible para la oferta si no estuviera suscrito activamente. Esto significa que un cliente que actualmente no es elegible para una oferta introductoria puede volverse elegible en el futuro. Los clientes que canjeen una oferta introductoria para un grupo de suscripción dado continuarán sin ser elegibles para otra oferta introductoria en ese grupo de suscripción. Puede detectar este caso revisando si alguna transacción con un matching subscriptionGroupID tiene la propiedad type en offer configurada a introductoria. (103604770) (FB11889732)

SwiftUI

Nuevas características

Table ahora admite un número dinámico de columnas con el nuevo TableColumnForEach. (79492167) (FB9189673)

Problemas resueltos

Arreglado: el DatePicker en macOS reinicia el foco en el primer componente de fecha cuando se cambia la fecha vinculada y se sobrescribe la timeZone en el entorno. (97376561)

Clima

Problemas conocidos

El clima podría bloquearse al iniciar en hardware de Intel macOS. (121294923)

macOS Sonoma 14.4: Cómo instalar

Las betas para desarrolladores están disponibles para cualquier persona que se haya inscrito en el Programa para Desarrolladores de Apple. Apple suele emitir una beta pública uno o dos días después de que se haya lanzado la beta para desarrolladores. Tenemos una completa guía para descargar e instalar las betas de Sonoma si estás interesado.

Para acceder a la beta pública, ve a Configuración del sistema > General > Actualización de software, luego en la sección Actualizaciones beta, haz clic en el botón Información (el icono “i”), haz clic en el menú desplegable para Actualizaciones beta y selecciona macOS Sonoma Public Beta. Es posible que necesites reiniciar la Mac.

Aunque las betas dan acceso temprano a correcciones y características del sistema operativo, se emiten con la idea de que los usuarios probarán el software y buscarán errores. Esto significa que las betas tienen cierta inestabilidad y pueden causar problemas en tu Mac. Si no puedes arriesgarte a un posible fallo o a una interrupción de la usabilidad, no deberías ejecutar la beta y esperar al lanzamiento para el público en general.