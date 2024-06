Apple lanza la beta de macOS 14.6

Apple lanzó el lunes la beta 1 de macOS 14.6 para desarrolladores. La beta 14.6 llega después de que Apple lanzara la beta macOS 15 Sequoia la semana pasada en la WWDC24. La beta pública 14.6 debería llegar más tarde esta semana.

No está claro si la beta 14.6 tiene alguna característica nueva. Según las notas de lanzamiento para desarrolladores, la beta 14.6 resuelve cinco problemas; las notas de los desarrolladores son diferentes a las notas de lanzamiento emitidas en el momento del lanzamiento oficial y señalarán si se incluyen nuevas características. A continuación se presentan las notas de lanzamiento para desarrolladores de la beta macOS 14.6:

ARKit

Problemas resueltos

• Solucionado: Las aplicaciones de iPhone e iPad en Macs Apple Silicon se cierran inesperadamente al inicializar ARSkeletonDefinition. (128038936)

Core Spotlight

Problemas resueltos

• Solucionado: Las aplicaciones de iPhone e iPad en Macs Apple Silicon se cierran inesperadamente al invocar -[CSSearchableItemAttributeSet setActionIdentifiers:]. (128039095)

Finder

Problemas resueltos

• Solucionado: Los Videos caseros se sincronizan inesperadamente como Videos Musicales en iPod nano (7ma generación). (94899119)

Cuenta de Suscriptor de Video

Problemas resueltos

• Solucionado: Las aplicaciones de iPhone e iPad en Macs Apple Silicon se cierran inesperadamente si se hace referencia a VSOpenTVProviderSettingsURLString. (113562872)

Video Toolbox

Problemas resueltos

• Se solucionó un problema y ahora en Apple Silicon, si el ancho o alto es mayor que 4096 columnas o filas y el contenido utiliza submuestreo cromático 4:2:0 y profundidad de 8 bits, el controlador decodificador de hardware lo rechazará y se seleccionará automáticamente un decodificador de software para garantizar una decodificación sin artefactos. El contenido AVC (H.264) en nivel 5.2 o inferior puede ser manejado por el decodificador de hardware. Si el contenido de lo contrario se ajusta al nivel 5.2 pero es de alta velocidad de cuadro (por ejemplo, 4k a 100 o 120 fps) se etiqueta como nivel 6, 6.1 o 6.2 y también se maneja por hardware. Si el contenido es de 10 bits, 4:2:2 o 4:4:4, se utilizará el decodificador de hardware. (122448862)

Notas de lanzamiento de la beta macOS Sonoma 14.6

Cómo descargar la beta macOS 14.6

Si no eres un desarrollador real, deberías considerar esperar hasta que se lance la beta pública. (Aunque los desarrolladores suelen ser los que tienen una cuenta de Desarrollador de Apple, cualquiera puede registrarse para una cuenta). Si no quieres arriesgar la estabilidad de tu Mac, no instales ninguna beta de macOS. Pero si quieres ejecutar la beta, debes hacer una copia de seguridad de tu Mac antes de instalar el software. Aquí están las instrucciones para obtener la beta:

Abrir Configuración del Sistema > General > Actualizaciones de Software.

Deberías ver dos opciones: Actualizaciones automáticas y Actualizaciones beta. Haz clic en el (i) junto a Actualizaciones beta.

Ahora puedes activar las Actualizaciones beta (si no estaban activadas).

Elige la beta que deseas descargar.

Si tu cuenta de desarrollador está vinculada a una ID de Apple diferente a la tuya habitual, puedes cambiarla aquí.

Haz clic en Hecho.

Ahora tu Mac buscará actualizaciones y eventualmente mostrará la beta de macOS 14.6 Developer Beta como una actualización. Haz clic en Actualizar ahora.

