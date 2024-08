Apple ​lanza iOS 17.6.1 para corregir error de Protección Avanzada de Datos

La Protección Avanzada de Datos es una característica que se introdujo en iOS 16.2 y que trajo consigo el cifrado de extremo a extremo a casi todas las funciones de iCloud, mejorando seriamente la privacidad y seguridad de los servicios en la nube de Apple. Aparentemente, hay un grave error con ella en iOS 17.6, ya que Apple acaba de lanzar una actualización de iOS 17.6.1 que aborda específicamente un problema con esta.

Las notas de la versión simplemente dicen:

Esta actualización incluye correcciones de errores importantes y aborda un problema que impide habilitar o deshabilitar la Protección Avanzada de Datos.

No hay explicaciones sobre qué otros errores pueden corregirse, pero si Apple está mencionando el problema de la Protección Avanzada de Datos, ese es fácilmente el más significativo.

La página de actualizaciones de seguridad de Apple dice “Esta actualización no tiene entradas CVE publicadas”. Eso no significa que no haya parches de seguridad en la actualización, simplemente que las correcciones que existen son para problemas no publicados en la base de datos de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes.

Si estás utilizando iOS 17.6, debes actualizar a esta versión de inmediato.