Apple extiende la función de Emergencia SOS vía satélite de forma gratuita por un año adicionalApple extiende el SOS de Emergencia a través del satélite de forma gratuita por un año adicional

15 de noviembre de 2023

Apple extiende el SOS de emergencia vía satélite de forma gratuita por un año adicional para los usuarios existentes del iPhone 14

Desde su lanzamiento hace un año, este servicio innovador ha tenido un impacto significativo en todo el mundo

Hace un año hoy, el revolucionario servicio de seguridad de Apple, Emergency SOS via satellite, se hizo disponible en todos los modelos de iPhone 14 en Estados Unidos y Canadá. Ahora también disponible en la línea de iPhone 15 en 16 países y regiones, esta tecnología innovadora, que permite a los usuarios enviar mensajes de texto a servicios de emergencia mientras están fuera de cobertura celular y Wi-Fi, ya ha tenido un impacto significativo, contribuyendo a salvar muchas vidas. Hoy, Apple anunció que está extendiendo el acceso gratuito a Emergency SOS via satellite por un año adicional para los usuarios existentes del iPhone 14.1

“Emergency SOS via satellite ha ayudado a salvar vidas en todo el mundo. Desde un hombre que fue rescatado después de que su automóvil cayera por un acantilado de 400 pies en Los Ángeles, hasta excursionistas perdidos encontrados en las montañas Apeninas en Italia, seguimos escuchando historias de nuestros clientes que pueden conectarse con los servicios de emergencia cuando de otra manera no hubieran podido,” dijo Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing Mundial de Productos de iPhone de Apple. “Estamos muy contentos de que los usuarios de iPhone 14 e iPhone 15 puedan aprovechar este servicio innovador de forma gratuita durante dos años más.”

Basándose en esta infraestructura satelital, Apple introdujo recientemente la Asistencia en carretera vía satélite para conectar a los usuarios con AAA si tienen problemas con el automóvil mientras están fuera de cobertura celular y Wi-Fi. Otras capacidades de seguridad que pueden brindar asistencia cuando más se necesita incluyen:

Los usuarios pueden abrir la aplicación Buscar y compartir su ubicación vía satélite para tranquilizar a sus amigos y familiares sobre su paradero mientras viajan fuera de la red.

La Detección de colisiones puede detectar un grave accidente automovilístico y marcar automáticamente a los servicios de emergencia si un usuario está inconsciente o no puede alcanzar su iPhone.

El Check In permite a los usuarios notificar automáticamente a amigos y familiares cuando han llegado a su destino de forma segura.3

Los usuarios pueden configurar su Identificación médica en la aplicación Salud para ayudar a los servicios de emergencia a acceder a información médica crítica desde la pantalla bloqueada sin necesidad de un código de acceso.

La prueba gratuita se extenderá para los usuarios del iPhone 14 que hayan activado su dispositivo en un país que admita el Emergency SOS via satellite antes de las 12 a. m. PT del 15 de noviembre de 2023. Para conocer la disponibilidad de Emergency SOS via satellite, visite support.apple.com/en-us/HT213426.

La Asistencia en carretera vía satélite está disponible en Estados Unidos, en asociación con AAA, y está incluida de forma gratuita durante dos años, a partir del momento de la activación de un nuevo iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. Este servicio satelital requiere iOS 17. Puede haber costos asociados para ciertos servicios de asistencia en carretera proporcionados por AAA. Los usuarios de iPhone 15 e iPhone 14 que no sean miembros de AAA pueden aprovechar la Asistencia en carretera vía satélite en base a pago por uso para los servicios de asistencia en carretera de AAA.

Check In está disponible en iOS 17 o posterior.