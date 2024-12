Apple Explica Por Qué No Planifica Crear un Motor de Búsqueda

“

El vicepresidente senior de servicios de Apple, Eddy Cue, ha explicado por qué el fabricante del iPhone no planea crear un motor de búsqueda como Google.

En una declaración presentada ante un tribunal federal de EE. UU. en Washington, D.C. la semana pasada, Cue dijo que Apple está en contra de la idea por las siguientes razones:

El desarrollo de un motor de búsqueda costaría a Apple “miles de millones de dólares” y “llevaría muchos años”, lo que desviaría dinero de inversión y empleados lejos de “otras áreas de crecimiento” en las que la empresa está enfocada.

El negocio de búsqueda está “evolucionando rápidamente” debido a la inteligencia artificial, por lo que sería “económicamente arriesgado” para Apple crear un motor de búsqueda.

Para crear un negocio de motores de búsqueda “viable”, a Apple se le requeriría “vender publicidad dirigida”, que “no es un negocio central” para la empresa y violaría sus “compromisos de privacidad de larga data”.

Apple no tiene suficientes “profesionales especializados” e “infraestructura operativa” necesarios para construir y ejecutar con éxito un negocio de motores de búsqueda.

A principios de este año, como parte del juicio por antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Google, el tribunal declaró que el acuerdo que hace que Google sea el motor de búsqueda predeterminado en el navegador web Safari de Apple es ilegal. En su declaración, Cue pidió al tribunal que permitiera a Apple defender el acuerdo teniendo a sus propios testigos testificando durante el juicio.

“Solo Apple puede hablar sobre qué tipos de futuras colaboraciones pueden servir mejor a sus usuarios”, escribió Cue. “Apple está enfocada implacablemente en crear la mejor experiencia de usuario posible y explora posibles asociaciones y acuerdos con otras empresas para lograrlo.”

Como parte del acuerdo, Cue reveló que Google pagó aproximadamente $20 mil millones a Apple solo en 2022.

Si el acuerdo ya no puede continuar, Cue dijo que “limitaría la capacidad de Apple para seguir ofreciendo productos que mejor sirvan las necesidades de sus usuarios.”

La declaración fue reportada previamente por Reuters.

