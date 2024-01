Apple está enviando ahora pagos por el escándalo de las baterías de iPhone a los clientes.

Los pagos a los usuarios de iPhone finalmente están en camino como parte del acuerdo de Apple de $500 millones por la controversia de la reducción de velocidad de la batería. Los usuarios de iPhone que presentaron una reclamación como parte del caso recibirán un pago de alrededor de $92.17 por cada reclamación. Esto podría resultar en pagos totales de casi $1,000 para algunas personas.

Antecedentes del ‘batterygate’ del iPhone

La demanda acusó a Apple de fraude al consumidor al ralentizar deliberadamente el rendimiento de los iPhones a medida que envejecían sus baterías. En respuesta, Apple emitió una disculpa formal, redujo el precio de las sustituciones de batería y proporcionó a los usuarios la opción de desactivar esta función. Además, Apple introdujo nuevas características en iOS para ayudar a reducir el impacto de la deterioración de la salud de la batería con el tiempo.

Apple implementó silenciosamente la reducción de rendimiento como una forma de evitar apagones inesperados del iPhone. Esto sucedió cuando se descubrió que las baterías de iPhone no podían mantener un rendimiento óptimo a medida que envejecían. Sin embargo, Apple implementó esto como parte de iOS 10.2.1 en febrero de 2017, sin comunicar adecuadamente el cambio a los clientes.

Los pagos finalmente están en camino

Apple acordó desembolsar este acuerdo de $500 millones en marzo de 2020, pero aún negó cualquier conducta incorrecta. De ese $500 millones, $310 millones irán a los consumidores. Esto equivale a pagos de alrededor de $92 por reclamación para los usuarios de iPhone.

Si no presentó una reclamación para unirse a la demanda ahora, es demasiado tarde para hacerlo. La fecha límite fue el 6 de octubre de 2020. Si tenía un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus o iPhone SE, podría haber presentado una reclamación por cada uno de esos dispositivos.

Como observó por primera vez MacRumors, los primeros pagos de $92.17 de Apple ahora están en camino a los consumidores como parte del acuerdo. Esto coincide con el cronograma prometido del acuerdo de los primeros pagos a los consumidores en algún momento de enero.

En las redes sociales, Michael Burkhardt compartió una captura de pantalla que muestra seis pagos de $92.17 cada uno. Varios otros usuarios de iPhone también han comentado que han recibido sus pagos hoy.

¡Si presentó con éxito una reclamación, o varias, como parte de esta demanda, cómprese algo agradable este fin de semana!

