Apple está considerando un Apple TV con una cámara incorporada, pero no te hagas ilusiones.Apple considering an Apple TV with a built-in camera, but don’t get your hopes up -> Apple considerando un Apple TV con una cámara incorporada, pero no te hagas ilusiones.

El Apple TV es el accesorio perfecto para aquellos que buscan crear un hogar inteligente con HomeKit. Sin embargo, ha estado estancado durante algunos años. Los ingenieros de Apple ya están pensando en nuevas características, pero no llegarán pronto.

Según el boletín Power On de Mark Gurman de Bloomberg, Apple está discutiendo internamente la posibilidad de lanzar un Apple TV con una cámara FaceTime. Gracias a esta nueva característica, los usuarios no solo podrían hacer videollamadas, sino también controlar el dispositivo con sus manos. Un sistema similar, pero mucho menos complejo, al del Apple Vision Pro.

El propio Gurman reconoce que esto es solo un simple concepto en Apple. No hay nada definido, ni se debe esperar un lanzamiento inminente. Personas cercanas a la empresa sugieren que aunque Apple lo ha discutido, no esperan un lanzamiento en los próximos cinco años.

La verdad es que, tal como está concebido actualmente, el Apple TV funciona muy bien. Y si algo no está roto, no lo arregles. La gente en Cupertino siempre está pensando en formas de mejorar sus productos. Sin embargo, el Apple TV no es realmente una prioridad en este momento. Han lanzado el Apple Vision Pro, el WWDC 2024 tendrá lugar en un par de meses, el iPhone 16 se lanzará en septiembre, y el nuevo iPad Air y Pro están a la vuelta de la esquina.

En este momento, la compañía está enfocada en lanzar todo lo que debe y planeando lo que vendrá en el futuro. Parece que las actualizaciones del Apple TV no serán revolucionarias a corto plazo. En cambio, podríamos estar viendo iteraciones para mantener viva esa línea de productos hasta que realmente puedan enfocarse en ella. Aunque, una vez que lo hagan, será en un nivel totalmente diferente.

Fuente