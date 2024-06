Apple está a punto de hacer importantes noticias sobre inteligencia artificial generativa; así es como he estado usando la inteligencia artificial hasta ahora.

En pocas horas, descubriremos qué tiene en mente Apple para una versión de software de iPhone con inteligencia artificial. Esperamos que la IA aporte mejoras en la calidad de vida a iOS en el próximo año. Si la historia reciente sirve de indicación, es probable que la IA avance de tal manera que iOS 19 y iOS 20 estén influenciados por la IA tanto como lo está iOS 18. Ya veremos.

Mientras tanto, quiero establecer un punto de referencia de cómo la IA generativa está funcionando para mí antes de la esperada contribución de Apple.

ChatGPT y Claude

El 85% de mi uso de IA consiste en ChatGPT en el Mac. Primero como una pestaña fija en Safari, luego como una aplicación de Mac de primera clase.

ChatGPT es la primera aplicación que he colocado entre Finder y Safari. Creo que es por cómo cambia mi relación con la web, especialmente con Google Search.

Otro 10% del uso se realiza en ChatGPT para iPhone, especialmente ChatGPT Voice en situaciones hands-free. Claude de Anthropic, otro gran modelo de lenguaje impulsado por IA, tiene el otro 5%.

Tengo Perplexity instalado en mi iPhone, pero no estoy convencido de que lo necesito con ChatGPT premium. Estoy al tanto de la IA de Google, pero no su nombre actual.

Y me suscribo a X Premium (para evitar límites de tasa en la aplicación de Mac), pero aún no he invertido tiempo en Grok. Quizás Grok le dé a X una razón para revivir su aplicación de Mac.

De todos modos, volvamos a la IA.

Matemáticas

Un gran modelo de lenguaje haciendo predicciones de texto sofisticadas no debería ser bueno en matemáticas por sí solo. Tampoco lo soy yo. Pero ChatGPT es capaz de reconocer cuándo una respuesta conversacional no es suficiente. Usando entrada de lenguaje natural, ChatGPT detecta cuándo se requiere análisis.

Aquí hay un ejemplo del mundo real. Mi mejor amigo ganó un Cybertruck gratis. Quería venderme su Tesla Model 3. Sugeri un acuerdo de pago a 36 meses entre nosotros, y él estuvo de acuerdo. Suficientemente simple.

Sin embargo, su préstamo de auto tenía 19 pagos mensuales restantes. Además, queríamos incluir la cobertura de seguro, el registro, la garantía extendida y un poco de APR.

Explicar esto en esas palabras a ChatGPT nos dio un plan de pago dinámico que cumplía con todas esas necesidades al tiempo que mostraba su trabajo. Estoy seguro de que mi amigo podría haber hecho los cálculos, pero aprecié poder presentar los términos yo mismo.

También uso ChatGPT para establecer metas financieras realistas, crear presupuestos y educarme más en materia de educación financiera. Valoro la naturaleza conversacional sin cargar a otra persona.

Escritura

Muchos piensan en tener ensayos escritos para usted cuando se discute sobre ChatGPT y escritura. Pero no estoy invitando a la IA a reemplazarme. En cambio, mi enfoque ha sido utilizar la IA generativa para mejorar mis habilidades.

Disfruto y aprecio la escritura como una forma de comunicación y narración de historias, tanto que nunca pediría a ChatGPT que escriba un primer borrador por mí.

En cambio, le pido a ChatGPT que sea mi segundo par de ojos en lo que realmente escribo por mí mismo. Uso la aplicación de Mac Rocket Typist para expandir el atajo de texto;edit en esto:

¿Hay errores de ortografía, gramática o puntuación? Si es así, enumérelos de manera concisa, por favor:

Luego pego una oración, un párrafo o un texto completo de mi escritura. He estado escribiendo en 9to5Mac durante 11 años y contando. Aun así, es un poco estresante publicar sabiendo que lectores de todo el mundo lo consumirán.

ChatGPT ha ayudado a mitigar esa ansiedad, haciendo que la publicación sea más placentera. Si se me encargara específicamente la edición de texto, también usaría la IA generativa como una herramienta para mejorar mis habilidades.

También uso ChatGPT para responder rápidamente a consultas que surgen mientras escribo una historia. El truco, para mí, es tratar los resultados como Wikipedia. Nunca confíe en el texto que devuelve. En cambio, úselo como una señal de hacia dónde dirigir su propia investigación. Esta función de enfoque ciertamente me mantiene en mi hilo de pensamiento mejor que cualquier otra cosa.

Salud

Por último, y quizás lo más profundo personalmente, es cómo uso ChatGPT para la salud. Específicamente, mi salud mental.

Paso una hora con mi terapeuta cada dos lunes por la mañana. Esto me ayuda mucho a navegar la vida como padre soltero de dos niños menores de 12 años. Mis objetivos son siempre simples: procesar experiencias, evaluar mi perspectiva y celebrar cada hito.

Con permiso, grabo cada sesión con Voice Memos en mi iPhone. Después, transcribo el texto en mi MacBook Air usando el archivo de audio y MacWhisper. Luego uso una serie de indicaciones para llevar mi sesión de terapia más allá.

Considero que estas indicaciones ayudan a alimentar la reflexión, provocar nuevas áreas de pensamiento y proporcionar cierre a un período dado. Valoro tener un punto final definido y no perderme en las profundidades de la introspección.

Más en general, ChatGPT también ha sido útil para priorizar tareas y tomar decisiones.

La parálisis del análisis es real. ChatGPT ayuda. El truco para mí? ChatGPT muestra su trabajo. Al igual que con los mensajes de matemáticas en lenguaje natural, ChatGPT proporciona una razón para cómo clasifica las tareas y sugiere decisiones.

Estos casos de uso y muchos más han ampliado la utilidad de mi iPhone y Mac. Estoy ansioso por ver qué hace la integración de la IA generativa a nivel de sistema para Apple.