Apple espera salvar Vision Pro con una estrategia de juegos renovada.

El auricular Vision Pro de Apple no ha captado la imaginación de los jugadores del mundo, un fallo que puede deberse al menos en parte al hecho de que no admite ningún controlador de juegos de realidad virtual dedicado. Puedes usar controles de PS5 y Xbox con el auricular, pero no admite accesorios de agarre de terceros diseñados específicamente para contenido de RV. Y Apple decidió no fabricar tales accesorios por sí misma.

Es posible que Apple no haya considerado a Vision Pro como un dispositivo principalmente de juegos (o que, al tratarse de Apple, simplemente no haya apreciado la importancia del mercado de juegos) pero otros auriculares, aparentemente más exitosos, se centran en esa área más que en cualquier otra, en términos de marca, contenido y soporte de hardware. El PlayStation VR2 de Sony es un ejemplo obvio de una dirección que Apple podría tomar si quisiera mejorar la adopción en el espacio de los juegos.

Y tal vez lo haga. En la última entrega de su boletín Power On, el reportero de Bloomberg, Mark Gurman, afirma que la empresa está trabajando actualmente con Sony para integrar el soporte de los controladores VR2 en Vision Pro.

Se trata de un proyecto más complejo de lo que se pueda pensar, en parte porque Sony actualmente no vende los controladores por separado: solo están disponibles cuando se compran junto con el VR2 en sí. Para que los controladores estén disponibles para que los dueños de Vision Pro los compren, Sony tendría que realizar el trabajo logístico necesario para empaquetar y enviar los accesorios como productos independientes. Gurman dice que Apple venderá los controladores en sus tiendas minoristas, así como a través de su sitio web… tal como actualmente vende el controlador DualSense de Sony.

Aunque Apple siga minimizando el enfoque de Vision Pro en los juegos, el movimiento todavía podría ser beneficioso porque, como señala Gurman, el controlador VR2 podría ser una excelente forma de navegar por la interfaz del auricular sin tener que depender del sistema de seguimiento ocular predeterminado. Aquellos que encuentren la interfaz idiosincrática y bastante desafiante pueden preferir usar Vision Pro de esta manera.

Finalmente, sin embargo, añadir soporte para un accesorio de juegos de terceros no transformará instantáneamente la fortuna de Vision Pro. Si Apple quiere que los jugadores utilicen su auricular, necesita persuadir a más desarrolladores para que hagan y lancen juegos para su plataforma. Y ahora mismo, los signos no son prometedores.

