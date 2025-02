Apple elimina la Protección Avanzada de Datos de los iPhones en el Reino Unido tras la demanda de una puerta trasera.

“

A principios de este mes, se dio a conocer la noticia de que el gobierno del Reino Unido había emitido una orden exigiendo un acceso extraordinario a los datos en la nube de sus clientes de Apple. La orden, que se emitió en secreto y prohíbe a Apple discutirla públicamente, fue extraordinaria en su alcance: el gobierno del Reino Unido exigía la capacidad de ver todos los datos de los clientes de Apple almacenados en la nube, sin importar su ubicación.

De manera inequívoca, el gobierno del Reino Unido quería que Apple construyera una puerta trasera para acceder a su cifrado en la nube a nivel mundial. En respuesta a esta demanda extraordinaria, Apple está eliminando su herramienta de Protección Avanzada de Datos del Reino Unido.

Apple ha resistido consistentemente, y con razón, la creación de puertas traseras para los datos de sus clientes. Los datos para los cuales Apple tiene la clave de cifrado son entregados a las fuerzas del orden y otras agencias después de una solicitud legal (en EE.UU., eso significa una orden firmada por un juez), pero no crea herramientas que permitan a agencias externas descifrar y acceder a los datos por su cuenta. Además, Apple ha trabajado para hacer que más de sus datos estén cifrados de extremo a extremo (E2E), lo que significa que solo el cliente tiene la clave de cifrado y Apple no tiene la capacidad de descifrarlo, incluso si se ordena.

Un puñado de servicios de iCloud están cifrados de extremo a extremo, pero al habilitar una herramienta llamada Protección Avanzada de Datos (ADP), casi todos los servicios de iCloud se convierten en ello. Tenemos un artículo que explica la diferencia entre los dos métodos de cifrado y muestra qué servicios tienen cifrado regular y cuáles están cifrados de extremo a extremo, tanto de forma estándar como con ADP habilitado.

Según la BBC, la función de Protección Avanzada de Datos está siendo eliminada del Reino Unido en respuesta a la orden del gobierno. Si un nuevo cliente intenta habilitar la función, se encuentra con un mensaje que indica: “Apple ya no puede ofrecer Protección Avanzada de Datos (ADP) en el Reino Unido a nuevos usuarios”. La BBC dice que la función se desactivará para los usuarios existentes en una fecha posterior.

El gobierno del Reino Unido no respondió, y no confirmó ni negó la existencia de la orden que provocó este movimiento. El comentario de Apple a la BBC tampoco mencionó la orden ni ninguna otra medida de cumplimiento que pueda estar tomando, pero dijo que estaba “gravemente decepcionado” de que la función ya no esté disponible para los clientes del Reino Unido: “Como hemos dicho muchas veces antes, nunca hemos construido una puerta trasera o una llave maestra para ninguno de nuestros productos, y nunca lo haremos”.

No está claro si Apple ha tomado otras medidas para cumplir con la demanda (ya que ni siquiera puede reconocer que la recibió, por ley), aparte de tomar la extraordinaria medida de debilitar en gran medida la privacidad y seguridad de todos sus usuarios en el Reino Unido.

