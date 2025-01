Apple dice que los datos de Siri nunca se han utilizado para perfiles de marketing ni se han vendido a nadie para ningún propósito.

La semana pasada, Apple acordó pagar $95 millones para resolver una demanda que alegaba “grabaciones ilegales e intencionales” de interacciones con Siri.

El acuerdo de Apple ha desatado una ola de teorías conspirativas que afirman que Siri te está escuchando para publicidad dirigida, pero la empresa asegura que esas afirmaciones son completamente infundadas.

La controversia de privacidad de Siri

Como recordatorio, la demanda se originó a raíz de un informe de 2019 en The Guardian que reveló el uso de contratistas por parte de Apple para “calificar” las interacciones con Siri. El denunciante de la historia alegaba que esos contratistas regularmente escuchaban interacciones privadas de los usuarios como parte de su trabajo para proporcionar “control de calidad” a Siri.

En ese momento, Apple respondió rápidamente a las acusaciones diciendo que “menos del 1% de las activaciones diarias de Siri” se utilizaban para “calificar” y que esas activaciones normalmente duraban solo unos segundos. Las interacciones también estaban sujetas a “un estricto acuerdo de confidencialidad de Apple” y no estaban asociadas con el ID de Apple de un usuario.

Apple también anunció posteriormente varios cambios en las protecciones de privacidad de Siri en una publicación en Apple Newsroom. El gran cambio fue que, por defecto, Apple ya no retenía grabaciones de interacciones con Siri. En su lugar, los usuarios podían optar por ayudar a Siri a mejorar “aprendiendo de las muestras de audio de sus solicitudes”. Apple también dijo que solo los empleados de Apple tendrían permitido escuchar las muestras de audio de las interacciones con Siri, no contratistas de terceros, y cualquier grabación que se “determinara como una activación involuntaria de Siri” se eliminaría rápidamente.

¿Tu iPhone te está escuchando para mostrarte anuncios? No.

Avanzando hasta 2025, la semana pasada Apple acordó resolver esa demanda de 2019 con un pago de $95 millones a los usuarios. En un comunicado a 9to5Mac hoy, Apple dijo que resolvió el caso para poder “superar las preocupaciones sobre la calificación de terceros que ya abordamos en 2019”.

La empresa afirma que los datos de Siri “nunca se han utilizado para crear perfiles de marketing, y nunca se han vendido a nadie con ningún propósito”.

Aquí está la declaración completa de un portavoz de Apple:

“Siri ha sido diseñada para proteger la privacidad del usuario desde el principio. Los datos de Siri nunca se han utilizado para crear perfiles de marketing y nunca se han vendido a nadie con ningún propósito. Apple resolvió este caso para evitar litigios adicionales para que podamos superar las preocupaciones sobre la calificación de terceros que ya abordamos en 2019. Utilizamos los datos de Siri para mejorar Siri, y constantemente estamos desarrollando tecnologías para hacer que Siri sea aún más privado.”

La noticia de la semana pasada ha dado lugar a una serie de teorías conspirativas infundadas que utilizan el arreglo de Apple como evidencia de que tu iPhone “siempre te está escuchando” y te está espiando con el fin de publicidad dirigida. Apple me dice que esto no es en absoluto cierto, y lo que compartes con Siri nunca se comparte con anunciantes.

Apple dice que negó repetidamente las acusaciones a lo largo de la demanda de que las grabaciones de Siri se utilizaban para dirigir anuncios, y no se presentó evidencia que sugiriera lo contrario.

De hecho, las interacciones con Siri están vinculadas a un identificador aleatorio que permite a Apple hacer un seguimiento de los datos durante el procesamiento. Esas interacciones no están vinculadas a tu cuenta de Apple, número de teléfono u otra información identificativa. Después de seis meses, ese historial de solicitudes también se desvincula de ese identificador aleatorio. Todos estos detalles (y más) se enfatizan en el sitio web de Apple en una página dedicada a la privacidad de Siri y Dictado.

Además, puedes revisar y eliminar manualmente las transcripciones de Siri directamente en Configuración. Simplemente ve a la aplicación de Configuración y busca la opción “Historial de Siri y Dictado”.

Algunas solicitudes de Siri también se manejan completamente en el dispositivo. Por ejemplo, si le pides a Siri que lea mensajes no leídos, lo hace simplemente instruyendo a tu iPhone para que lea tus mensajes en voz alta. El contenido del mensaje no se envía a los servidores de Apple.

Para las funciones de Inteligencia de Apple, la empresa también enfatiza su uso de Private Cloud Compute. La infraestructura Private Cloud Compute de Apple está construida en sus propios chips Apple Silicon y está abierta a investigadores de terceros para garantizar protecciones de privacidad.

Opinión de 9to5Mac

Todo esto para decir que los titulares que circulan sugiriendo que esta demanda es evidencia de que tu teléfono “siempre te está escuchando” son nada más que teorías conspirativas infundadas. De hecho, es literalmente imposible que tus interacciones con Siri se utilicen para publicidad dirigida con las protecciones de privacidad que Apple ha implementado.

Esto, por supuesto, no excusa el enfoque reactivo en lugar de proactivo de Apple ante la situación que surgió por primera vez en 2019. Apple debería haber tenido más protecciones de privacidad en su lugar antes de ese momento, y no debería haber sido necesario un denunciante para que respondiera. El sistema debería haber sido de optar por participar desde el principio. No obstante, Apple ha seguido reforzando las protecciones de privacidad de Siri desde entonces.

