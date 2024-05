Apple dice que el iPhone 5s ahora está obsoleto mientras que el iPod Touch 6 se convierte en ‘vintage’

Apple realizó tres cambios en su lista de productos vintage y obsoletos hoy, relacionados con el iPhone 5s, el iPod touch de sexta generación y un modelo más antiguo de iMac.

En primer lugar, Apple ahora considera al iPhone 5s como un producto “obsoleto” a nivel mundial, lo que significa que las tiendas de Apple y los Proveedores de Servicio Autorizados de Apple ya no ofrecen reparaciones u otros servicios de hardware para el dispositivo. Apple dice que considera un producto “obsoleto” una vez que han pasado siete años desde que la compañía lo distribuyó por última vez para la venta.

Apple lanzó el iPhone 5s en septiembre de 2013, con su nueva característica clave siendo el sensor de huellas dactilares Touch ID integrado en el botón de inicio. El dispositivo también introdujo el chip A7, que fue el primer chip de iPhone de Apple con arquitectura de 64 bits.

En segundo lugar, el iPod touch de sexta generación y la edición de finales de 2015 del iMac de 21.5 pulgadas con pantalla Retina 4K ahora se clasifican como productos “vintage”, ya que han pasado más de cinco años desde que la compañía dejó de distribuir los dispositivos para la venta. Las tiendas de Apple y los Proveedores de Servicio Autorizados de Apple pueden seguir ofreciendo reparaciones para productos vintage durante dos años más, pero solo si las piezas necesarias siguen disponibles.

El iPod touch de sexta generación fue lanzado en 2015, y fue el penúltimo modelo del dispositivo. Apple discontinuó la línea de iPod touch en 2022.

