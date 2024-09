Apple dejó de fabricar estos 8 productos esta semana después del lanzamiento del iPhone 16.

Apple celebró su presentación anual de iPhone esta semana, anunciando el iPhone 16, iPhone 16 Pro, dos modelos de AirPods 4, AirPods Max con USB-C y el completamente rediseñado Apple Watch Series 10. Esto es todo lo que Apple eliminó con sus nuevos anuncios de productos.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

Desde que se introdujeron el iPhone XS y XR en 2018, Apple ha estado discontinuando iPhones insignia justo un año después de su lanzamiento, probablemente porque son demasiado similares y Apple prefiere que compres uno de sus iPhones de nivel de entrada si buscas ahorrar algo de dinero.

No hubo excepciones a esa regla ayer, y los primeros iPhones de Apple con titanio fueron eliminados de la tienda en línea. Sin embargo, puedes comprarlos en una tienda física de Apple con un descuento de $100 hasta que los modelos iPhone 16 salgan el 20 de septiembre, si estás interesado.

iPhone 13

Apple presentó el iPhone 13 en 2021, con varias mejoras, incluida una mayor duración de la batería, un nuevo sistema de cámaras y una muesca más pequeña. Comenzó en $799 y ha recibido varios recortes de precios a lo largo de los años, alcanzando un mínimo de $599 antes de ser descontinuado.

Ahora, el iPhone 14 ha ocupado el lugar del 13 en el punto de precio de $599, y el primer iPhone de Apple con una muesca más pequeña ha sido descontinuado.

Apple Watch Series 9

Aunque no obtuvimos un Apple Watch Ultra 3 o un Apple Watch SE 3 ayer, sí obtuvimos el Apple Watch Series 10 rediseñado ayer. Tiene pantallas más grandes, un altavoz completamente nuevo y un hermoso acabado negro Jet. Además, el acero inoxidable fue reemplazado por un nuevo titanio pulido.

Tradicionalmente, los Apple Watch insignia más antiguos no han permanecido en la línea de productos, y eso continuó siendo el caso ayer. Afortunadamente, a pesar de todos los cambios con el Series 10, no hubo un aumento de precio, así que eso es algo bueno.

Además, todos los modelos de Apple Watch Series 10 en EE. UU. no tendrán la capacidad de detección de oxígeno en la sangre, así que tenlo en cuenta si estás pensando en comprar uno. Este cambio comenzó con el Apple Watch Series 9 en diciembre de 2023.

AirPods Max (Lightning)

Apple presentó un nuevo par de AirPods Max ayer, con un conjunto fresco de opciones de color y conectividad USB-C. El hardware es por lo demás idéntico a los AirPods Max originales, y los auriculares originales han sido descontinuados.

Los nuevos AirPods Max con USB-C siguen siendo un valor bastante malo a $549, ya que carecen del Audio Adaptativo y una mejor cancelación de ruido de los AirPods Pro modernos. Sin embargo, estoy seguro de que habrá algunas buenas ofertas de liquidación en los AirPods Max con Lightning en un futuro cercano, así que al menos hay algo que esperar.

AirPods 2 y 3

Apple presentó los AirPods 2 en 2019 y continuó vendiéndolos incluso después de haber introducido los AirPods 3 en 2021. Sin embargo, esta semana introdujo reemplazos para ambos modelos, con dos nuevas variantes de AirPods 4.

Los AirPods 4 más baratos comienzan en $129 y tienen audio espacial, el chip H2 y un diseño más nuevo. También hay una versión de gama alta de los AirPods 4, que incluye cancelación activa de ruido. La versión de los AirPods 4 con cancelación activa de ruido comienza en $179.

Fundas de iPhone FineWoven

Por último, pero no menos importante (en realidad sí es lo menos importante), las fundas de iPhone FineWoven. Apple debutó sus muy controvertidas fundas FineWoven con el iPhone 15 el año pasado, como un reemplazo “ecológicamente amigable” para el cuero. Se suponía que era un material de tela premium, pero no cumplió con las expectativas. Las fundas se rayan con demasiada facilidad y, en última instancia, no lograron satisfacer como un producto premium.

Apple pareció reconocer esto, y las fundas de iPhone FineWoven ya no existen para los modelos de iPhone 16. Sin embargo, mantuvieron las carteras MagSafe FineWoven y las correas de Apple Watch.

¿Extrañarás alguno de estos productos? ¿Eras fan de FineWoven? Háganos saber en los comentarios.

