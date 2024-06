Apple deja de ofrecer préstamos de compra ahora, paga después en EE.UU.

El CEO de Apple, Tim Cook, hace gestos durante el evento anual de la conferencia de desarrolladores en la sede de la empresa en Cupertino, California, EE.UU., el 10 de junio de 2024.

Carlos Barria | Reuters

Apple anunció el lunes que ha dejado de emitir préstamos a través de Apple Pay Later, su programa de compra ahora y paga después que se lanzó el año pasado.

La medida se produce después de que Apple anunciara que comenzará a permitir préstamos a plazos más adelante este año en su proceso de pago con Apple Pay a través de empresas externas, como Affirm, y tarjetas de crédito y débito de emisores como Citigroup.

Apple dijo que ya no emitirá préstamos de Apple Pay Later, que permitía a los clientes comprar productos en línea y pagar en cuatro cuotas sin intereses, a precios de hasta $1,000. La interrupción es una señal de que no todas las nuevas funciones o productos fintech que Apple lanza tienen éxito o encajan con la estrategia general del fabricante de iPhone.

“A partir de más adelante este año, los usuarios en todo el mundo podrán acceder a préstamos a plazos ofrecidos a través de tarjetas de crédito y débito, así como prestamistas, al realizar pagos con Apple Pay”, dijo un portavoz de Apple a CNBC. “Con la introducción de esta nueva oferta global de préstamos a plazos, ya no ofreceremos Apple Pay Later en EE.UU.”

Apple dijo que los usuarios que deseen planes de pago a plazos al momento de pagar tendrían acceso a ellos a través de otros intermediarios financieros en más países de todo el mundo de los que tendrían con Apple Pay Later, que solo estaba disponible en EE.UU.

Apple dijo que su prioridad con Apple Pay, el nombre de marca de su software de pago contactless y en línea, era permitir pagos seguros y privados. Los usuarios con préstamos abiertos seguirán teniendo acceso a las funciones de Apple Pay Later para gestionar y pagar sus préstamos, dijo Apple.

Antes de ser descontinuado, Apple Pay Later permitía a los usuarios solicitar préstamos dentro de la aplicación Wallet del iPhone, y los usuarios aprobados verían una opción de “Pagar después” al realizar compras en línea.

El proceso implicaba notablemente que Apple asumiera una mayor parte del backend financiero que algunos de sus otros productos, como Apple Card. Para el programa, Apple realizaba algunas de sus propias verificaciones de crédito y decisiones de préstamo, en lugar de tenerlas manejadas completamente a través de socios financieros. Los préstamos de Apple eran emitidos por una subsidiaria totalmente propiedad de la empresa.

No te pierdas estas exclusivas de CNBC PRO