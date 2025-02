Apple considera copiar Google Maps al agregar esto a Apple Maps.

“

Es una batalla digna de algunos de los mejores enfrentamientos de marcas en la historia. Tenemos a Coca-Cola vs Pepsi, McDonald’s vs Burger King, e IBM vs Apple. Si tienes un iPhone, tienes la opción de elegir entre Apple Maps y Google Maps para ayudarte a navegar desde el punto “A” hasta el punto “B” de manera segura y rápida. Incluso si un gran porcentaje de usuarios de iPhone utilizan Google Maps, el hecho de que Apple Maps sea la aplicación de navegación predeterminada en el iPhone deja una gran base de usuarios para la aplicación. ¿Por qué es tan importante el número de usuarios de Apple Maps? Porque, según Mark Gurman de Bloomberg en la última edición de su boletín Power On, Apple nuevamente está considerando la monetización de su aplicación Maps. Esto ayudaría al propio negocio de publicidad interno de Apple, que actualmente sirve anuncios en las aplicaciones Apple News y Apple Stocks. Gurman dice que lo que Apple está buscando hacer sería similar a lo que hace Google actualmente con Maps, donde un restaurante u otro negocio orientado al consumidor paga a Google para aparecer más arriba en la lista en un resultado de búsqueda.

Listado de Apple Maps de la arena más famosa del mundo. | Crédito de imagen-PhoneArena

Además de pagar por un listado más conspicuo en un resultado de búsqueda en Apple Maps, las empresas también podrían pagar a Apple para que sus ubicaciones minoristas se destaquen en el mapa en sí. Gurman dice que Apple recientemente realizó una reunión interna para el equipo de Maps, durante la cual la compañía dijo que estaba explorando la monetización de la aplicación Maps. No se está trabajando en ningún proyecto y no hay una fecha especificada en ningún cronograma cuando podría comenzar el trabajo en dicho proyecto.

Google ha logrado generar una cantidad decente de ingresos al monetizar Google Maps y no hay razón para creer que Apple no podría hacer lo mismo. La unidad de Servicios de este último ha crecido rápidamente y ahora es la segunda unidad de negocios más grande del gigante tecnológico, solo por detrás del iPhone en ingresos. Para el primer trimestre fiscal recientemente publicado de 2025, la compañía reportó $26.34 mil millones en ingresos de Servicios.

Hasta el año pasado, Apple Maps contaba con aproximadamente 500 millones de usuarios mensuales activos en todo el mundo. En octubre de 2024, Google Maps tenía 2 mil millones de usuarios mensuales activos a nivel mundial. Esta gran discrepancia (Google Maps tiene cuatro veces más usuarios) tiene que ver con Android siendo el sistema operativo móvil más utilizado para teléfonos en todo el mundo. Apple Maps no se ofrece a los usuarios de Android.

En agosto pasado, hubo especulaciones de que Apple estaba preparando una versión de Android de Apple Maps. Esto tiene sentido, ya que permitir que los usuarios de Android accedan a Apple Maps aumenta el número de personas que podrían estar viendo la aplicación y aumenta el potencial de ingresos publicitarios que Apple Maps podría generar. Como resultado, no nos sorprendería ver a Apple crear una versión de Android de Apple Maps al mismo tiempo que monetiza la aplicación.

“