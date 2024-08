Apple confirma que los californianos pronto podrán añadir sus licencias de conducir a Apple Wallet.

“

Apple acaba de confirmar que los californianos pronto tendrán la opción de agregar sus licencias de conducir y documentos de identidad estatales a Apple Wallet, lo que les permitirá presentar estos documentos de identificación usando un iPhone o Apple Watch.

Hace unos diez días, cuando informamos sobre el asunto, la información sobre el programa piloto no fue confirmada por el gigante de Cupertino.

Estamos emocionados de estar trabajando con el estado de California para llevar las identificaciones a Apple Wallet al estado natal de Apple pronto, y proporcionar a los residentes una forma fácil, segura y privada de presentar su licencia de conducir de California y documento de identidad estatal en persona y en la aplicación mediante Apple Wallet. Ya sea usando las identificaciones en Apple Wallet para pasar por el proceso de viaje sin problemas, o para verificar de manera segura la edad o identidad en negocios, las licencias de conducir de California y documentos de identidad estatales en Apple Wallet hacen que la presentación de identificación sea sencilla, todo con la seguridad integrada en iPhone y Apple Watch.

– Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet de Apple

Los usuarios con una identificación en Apple Wallet pueden utilizar su iPhone o Apple Watch para presentar su identificación en persona en ciertos puntos de control de seguridad de la TSA y negocios, así como dentro de ciertas aplicaciones para verificar su edad o identidad.

Apple Wallet aprovecha las características de privacidad y seguridad inherentes en iPhone y Apple Watch para proteger la identidad y la información personal de un usuario. Al agregar una identificación a Apple Wallet, la autoridad emisora estatal solo recibe la información necesaria para aprobar o denegar la adición de la licencia de conducir o documento de identidad estatal.

Al presentar una identificación en Apple Wallet, solo se muestra la información necesaria para la transacción, y los usuarios deben revisar y autorizar la información utilizando Face ID o Touch ID antes de compartirla. Los usuarios no necesitan desbloquear, mostrar o entregar su dispositivo para presentar su identificación.

La información de la identificación de un usuario está encriptada y almacenada exclusivamente en su dispositivo, asegurando que otros, incluyendo Apple, no puedan acceder a ella a menos que el usuario elija presentarla. Apple y la autoridad emisora estatal no tienen acceso a los detalles sobre cuándo, dónde o con quién un usuario presenta su licencia de conducir o documento de identidad estatal, y Apple no ve ni retiene ninguna información de presentación vinculada a un usuario. Si un usuario pierde su iPhone o Apple Watch, puede usar la aplicación Find My para bloquear o borrar de forma remota su dispositivo.

Actualmente, las identificaciones en Apple Wallet están disponibles en otros cinco estados: Arizona, Maryland, Colorado, Georgia y, más recientemente, Ohio.”