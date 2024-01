Apple comienza a enviar pagos de liquidación por ‘Batterygate’ a usuarios de iPhone

Apple en 2020 acordó pagar hasta $500 millones para resolver una demanda colectiva en los Estados Unidos que acusaba a la empresa de “ralentizar secretamente” algunos modelos de iPhone, y finalmente comenzaron los pagos a las personas que presentaron un reclamo.

El sitio web del llamado acuerdo de “bateriagate” dijo que los pagos probablemente comenzarían a distribuirse en enero, y los pagos comenzaron según lo programado. Los lectores MacRumors Ken Strand y Michael Burkhardt están entre las personas que han recibido pagos de $92.17 por reclamo de Apple como parte del acuerdo.

La demanda se presentó en diciembre de 2017, poco después de que Apple revelara que redujo el rendimiento máximo de algunos modelos de iPhone con baterías “químicamente envejecidas” cuando era necesario para evitar que los dispositivos se apagaran inesperadamente. Apple introdujo este sistema de gestión de energía en iOS 10.2.1, pero inicialmente no mencionó el cambio en las notas de lanzamiento de esa actualización. Apple se disculpó por su falta de transparencia y temporalmente redujo el precio de las baterías de iPhone a $29 en 2018.

A pesar de pedir disculpas por la forma en que comunicó el cambio, Apple negó repetidamente todas las acusaciones y nunca admitió ninguna irregularidad legal. Apple dijo que aceptó el acuerdo solo para “evitar una litigación costosa y gravosa”.

La clase incluyó a cualquier residente de los EE. UU. Que poseyera un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, y / o iPhone SE afectado que ejecutara iOS 10.2.1 o posterior, y / o un iPhone 7 o iPhone 7 Plus que ejecutara iOS 11.2 o posterior, antes del 21 de diciembre de 2017. La fecha límite para presentar un reclamo y recibir un pago fue octubre de 2020.

Apple continúa teniendo un sistema de gestión de rendimiento en el iPhone 6 y modelos más nuevos.

