Apple canceló la cuenta de desarrollador de Epic en la Unión Europea.

¡Bueno, adiós a mi teoría de que Apple estaba llevándose bien con Epic Games, permitiendo que Epic abriera un mercado de juegos de iOS en la UE! Epic, en su blog corporativo:

Recientemente anunciamos que Apple aprobó nuestra cuenta de desarrollador de Epic Games Sweden AB. Teníamos la intención de usar esa cuenta para llevar la Epic Games Store y Fortnite a los dispositivos iOS en Europa gracias a la Ley de Mercados Digitales (DMA). Para nuestra sorpresa, Apple terminó esa cuenta y ahora no podemos desarrollar la Epic Games Store para iOS. Esto es una grave violación de la DMA y muestra que Apple no tiene la intención de permitir una verdadera competencia en los dispositivos iOS. […]

Al terminar la cuenta de desarrollador de Epic, Apple está eliminando a uno de los mayores competidores potenciales de la App Store de Apple. Están socavando nuestra capacidad para ser un competidor viable y están mostrando a otros desarrolladores qué sucede cuando intentas competir con Apple o eres crítico con sus prácticas injustas.

Si Apple mantiene su poder para expulsar a un mercado de terceros de iOS a su sola discreción, ningún desarrollador razonable estaría dispuesto a utilizar una tienda de aplicaciones de terceros, porque podrían ser separados permanentemente de su audiencia en cualquier momento.

Parece que Epic está argumentando que Apple está prohibida de supervisar quién gestiona un mercado de aplicaciones bajo la DMA. Si Epic no puede dirigir su propio mercado de juegos, Apple no está cumpliendo con la DMA, esa parece ser su postura. El sentido común sugiere que eso no puede ser correcto. Debe haber algún tipo de línea que un desarrollador pueda cruzar que justifique que Apple revoque su cuenta de desarrollador. Se puede argumentar que lo que Epic hizo con Fortnite y los pagos dentro de la aplicación en 2020 no cruza esa línea. Pero eso no es lo que está argumentando Epic, están sosteniendo que la DMA prohíbe cualquier tipo de línea, y que Apple no tiene la discreción de decidir quién puede dirigir, y seguir dirigiendo, un mercado de aplicaciones.

Supongo que Epic está insinuando que el gobierno de la UE, no Apple, debería tener esa autorización. No lo dicen, pero ¿quién más que Apple podría tener esa autorización? Pero la Comisión Europea no está preparada para ese tipo de trabajo policial. Así es como trabaja la CE. La DMA no dice que la CE ahora dirige los mercados de aplicaciones.

Epic cita un correo electrónico de Phil Schiller a Tim Sweeney, de vuelta el 23 de febrero:

Tu crítica colorida de nuestro plan de cumplimiento de la DMA, junto con la práctica pasada de Epic de violar intencionalmente las disposiciones contractuales con las que está en desacuerdo, sugiere fuertemente que Epic Sweden no tiene la intención de seguir las reglas. Otra violación intencional podría amenazar la integridad de la plataforma iOS, así como la seguridad y privacidad de los usuarios.

Has dicho que permitir la inscripción de Epic Games en el programa de desarrolladores es “un movimiento de buena fe por parte de Apple”. Te invitamos a que nos proporciones un seguro escrito de que también estás actuando de buena fe, y que Epic Games Sweden, a pesar de tus acciones y retórica públicas, cumplirá con todos sus compromisos. En términos claros y sin condiciones, por favor dinos por qué deberíamos confiar en Epic en esta ocasión.

Respuesta de Sweeney:

Hola Phil, Gracias por contactar. Epic y sus subsidiarias están actuando de buena fe y cumplirán con todos los términos de los acuerdos actuales y futuros con Apple, y estaremos encantados de proporcionar a Apple cualquier seguro adicional específico sobre el tema que gustes.

Saludos cordiales,

-Tim

La terminación de la cuenta de desarrollador de Apple de Epic Games Sweden AB fue comunicada en una carta de Mark Perry, un abogado que representa a Apple, a los abogados de Epic:

La respuesta del Sr. Sweeney a esa solicitud fue completamente insuficiente y no creíble. Se redujo a un “confía en nosotros” sin fundamentos. La historia demuestra, sin embargo, que Epic no es confiable, de ahí la solicitud de compromisos significativos. Y las mínimas garantías en la respuesta tajante del Sr. Sweeney fueron rápidamente socavadas por una serie de ataques públicos contra las políticas de Apple, su plan de cumplimiento y su modelo de negocio. Como solo un ejemplo:

https://x.com/TimSweeneyEpic/status/1762243725533532587?s=20.

Ese tweet de Tim Sweeney citado como ejemplo no me parece fuera de lugar. Es enérgico, sin duda, pero sabemos que Sweeney respalda una estructura regulatoria que legalmente obligaría a Apple a tratar al iPhone como una plataforma más o menos tan abierta como la Mac. Sabemos que Apple está en desacuerdo, vehementemente, con eso, pero no veo cómo declarar ese punto de vista debería descalificar a Epic de obtener una cuenta de desarrollador. Apple debe apegarse a la violación deliberada de Epic a las reglas de la App Store con Fortnite en 2020. Ni siquiera está en disputa que violaron flagrantemente las reglas en ese entonces. Si Apple quiere hacer de eso una prohibición “de por vida”, deberían decirlo claramente.

Citar tweets recientes, como los de Sweeney, que simplemente son críticos, incluso ácidamente críticos (o para usar el término de Schiller, “coloridos”), solo hace que parezca que la política de Apple es que si un desarrollador critica las reglas de la App Store, Apple los castigará por hablar. No creo que esa sea la política de Apple en absoluto, pero algunas personas piensan que sí, y esta situación con Epic solo refuerza esa idea.

Spotify, por ejemplo, es un crítico corporativo tan vehemente de la App Store como lo es Epic, y Apple no ha amenazado con revocar la membresía en el programa de desarrolladores de Spotify. La diferencia entre Spotify y Epic no está en su retórica; está en su comportamiento pasado.

Después de que se publicara la entrada en el blog de Epic hoy, Apple emitió una declaración a The Verge y 9to5Mac (y tal vez a otros medios):

“La flagrante violación de Epic de sus obligaciones contractuales con Apple llevó a los tribunales a determinar que Apple tiene el derecho de terminar ‘cualquiera o todas las subsidiarias, afiliadas y / u otras entidades de Epic Games bajo el control de Epic Games’ en cualquier momento y a discreción exclusiva de Apple “. A la luz del comportamiento pasado y continuo de Epic, Apple optó por ejercer ese derecho.”

Esa es un argumento más fuerte y de piel más gruesa. Aferrarse al hecho de que Epic violó deliberadamente las reglas con la travesura de los pagos de Fortnite. Ignorar los tweets argumentando que Apple está abusando de un monopolio.

Pero, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de mostrar magnanimidad? No se espera que Apple se humille, pero parece que se están esforzando por parecer vengativos. Realmente pensé que sería un astuto juego de relaciones públicas hacer las paces con Epic, incluso si, en Cupertino, esto fuera a regañadientes.

En cuanto a la observación del saboreo de palomitas de maíz, estoy genuinamente curioso acerca de que Apple cite una decisión judicial de EE. UU. como fundamentos para prohibir a la subsidiaria sueca de Epic tener una cuenta de desarrollador. ¿Qué sucede si la Comisión Europea no considera que esa decisión es aplicable? Epic nunca perdió una demanda contra Apple en la UE. Entonces, ¿cómo va a resultar esto?