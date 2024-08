Apple cambia de rumbo: Los consumidores de la UE obtienen una mejor aplicación de Spotify después de una multa de $2 mil millones.

“

De entre las múltiples quejas contra los consumidores presentadas contra Apple en los últimos años, la lucha de Spotify por actualizaciones “obvias” parece estar dando sus frutos. Spotify presentó una queja por prácticas anticompetitivas en 2019, alegando que las políticas de Apple perjudicaban a Spotify y favorecían el negocio de Apple Music. Tras una multa de casi $2 mil millones, Apple está realizando cambios que equilibran un poco la situación. El cambio más importante es que ahora Spotify puede mostrar los precios de sus suscripciones dentro de la aplicación e informar a los usuarios sobre cómo adquirir una suscripción desde su sitio web. Antes esto no era posible porque Apple insistía en que Spotify implementara compras dentro de la aplicación para mostrar estos precios.

Sin embargo, las compras dentro de la aplicación significarían que Apple recibiría una comisión del 30% cada vez. Y, naturalmente, Spotify no quería aceptar. Sin embargo, esto no significa que todo esté resuelto. Apple todavía no permite que Spotify permita a los usuarios tocar un botón para ir al sitio web de Spotify y realizar una compra.

Desafortunadamente, Spotify y todos los servicios de transmisión de música en la UE todavía no pueden ofrecer a los consumidores una simple oportunidad de hacer clic en un enlace para comprar en la aplicación debido a los impuestos ilegales y predatorios que Apple continúa exigiendo, a pesar del fallo de la Comisión.

Lo curioso es que Spotify intentó hacer esto en abril, pero Apple no permitió que la actualización se llevara a cabo. Un poco más de tres meses después y de repente se permite. Me hace pensar que Apple podría estar un poco asustada por otra multa de $2 mil millones. Aunque, claro, $2 mil millones no son mucho para una empresa como Apple.

Crédito de la imagen: Spotify

También es bastante irritante que no se pueda simplemente hacer clic en un enlace para ir al sitio web de Spotify. Pero si se ha permitido mostrar información sobre los precios, tal vez eso también se permita en un futuro próximo.

La controversia entre Spotify y Apple está lejos de ser el único caso de prácticas anticompetitivas presentado contra Apple en la UE. Por ejemplo, este año la UE obligó a Apple a permitir pagos NFC de terceros en el iPhone. Los consumidores en la UE ahora también pueden instalar aplicaciones en el iPhone desde fuentes externas, algo que rompió el jardín amurallado de Apple.

Los iPhones de Apple son algunos de los mejores teléfonos del mercado actual. Pero me parece bastante claro que están mejorando en la UE.

