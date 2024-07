Apple busca restaurar el oxímetro de pulso del Apple Watch con una nueva solicitud de patente.

“

Apple ha actualizado recientemente su patente de Oxímetro, lo que podría significar que los usuarios de Estados Unidos podrían tener acceso a la función nuevamente.

En diciembre de 2023, surgió una disputa de patentes entre Masimo y Apple sobre el sensor de oxígeno en dos de los mejores modelos de Apple Watch, el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2. Esto llevó a que los dispositivos se retiraran temporalmente de la venta en EE. UU. Sin embargo, Apple los actualizó rápidamente a través de una actualización de software para deshabilitar los sensores de oxígeno en la sangre.

Según Patently Apple, la solicitud de patente 20240225496 se envió a la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. el 11 de julio, titulada ‘Sistema y Método para la Oximetría de Pulso Robusta utilizando una Calibración Dependiente de Distancia Asimétrica’. Esta patente explica un nuevo método de cómo diferentes sensores pueden calibrar mejor los niveles de oxígeno en la sangre en la muñeca de una persona. A lo largo de 23 páginas, se detalla técnicamente sobre estos sensores. Básicamente, el nuevo método puede utilizar varios sensores de luz para monitorear el torrente sanguíneo de alguien, y la información se enviará al Apple Watch. Este enfoque evita la disputa de patentes con Masimo.

No nos sorprendería ver estos cambios implementados en los rumoreados dispositivos Apple Watch Series 10 y Apple Watch Ultra 3 más adelante este año.

¿Qué se rumorea que tiene el Apple Watch Series 10?

En resumen, no mucho. Se espera que un Apple Watch Series 10 tenga un nuevo chip System in Package (SiP), un chasis más delgado y una pantalla más grande, según Mark Gurman de Bloomberg en un reciente número de su boletín Power On. Desde el Series 7 en 2020, los tamaños han sido de 41 mm y 45 mm, pero Gurman no reveló los tamaños exactos que podría traer el Series 10 más adelante este año.

Apple Intelligence, la característica de inteligencia artificial de la empresa, aparecerá en iPhones, iPads y Macs con el silicio de Apple más adelante este año para los usuarios de EE. UU., pero no llegará al Apple Watch pronto. Sin embargo, aplicaciones de terceros como Petey se pueden descargar en tu reloj, lo que te permite usar el modelo ChatGPT de OpenAI en tu muñeca.

Por ahora, si estás contento con tu Apple Watch, no hay necesidad de actualizar. Pero si estás interesado en comprar uno de los dispositivos portátiles de Apple pronto, ya hemos encontrado algunas excelentes ofertas de Apple Watch para el Prime Day que puedes consultar ahora mismo.

