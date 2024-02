¿Apple arregló el bug de desaparición de límites de la aplicación Tiempo de pantalla?

Los límites de la aplicación Screen Time están desapareciendo en todos los dispositivos de Apple, causando que los padres griten de terror mientras sus hijos continúan accediendo a dispositivos y aplicaciones mucho más allá del límite previsto. Dada la importancia de la situación, echemos un vistazo a por qué está sucediendo esto y qué puedes hacer al respecto.

¿Cuál es el error de Apple en los controles parentales de Screen Time?

No está del todo claro qué está causando el error en los Controles Parentales de Screen Time de Apple, aunque el error principal parece ser que los ajustes de Screen Time se desactivarán aleatoriamente. Apple intentó solucionar esto en iOS 16.5, aunque muchos siguen teniendo el problema en iOS 17. Aunque no parece tan aleatorio como una vez fue, aquellos dentro de la Comunidad de Soporte de Apple parecen estar de acuerdo en que la fuente principal de este error involucra la función “Un minuto más”. El problema más grande es que esta función pasa por alto aleatoriamente los Controles Parentales por completo.

Una teoría propuesta por un usuario que supuestamente habló con Apple parece apuntar a un problema con la configuración de Screen Time almacenada en la cuenta de iCloud del Organizador Familiar. Según la fuente, iCloud no almacena estas configuraciones permanentemente, lo que hace que los padres no reciban una alerta cuando los niños solicitan más tiempo. Sin embargo, aunque Apple ha reconocido el error, la empresa no ha emitido una razón oficial para el problema.

Actualmente, la sugerencia de Apple es simplemente restablecer el iPhone del padre y del niño, aunque también hay algo más que potencialmente podría funcionar.

¿Apple Finalmente Arregló el Error de los Límites de la Aplicación Screen Time?

Dado que la función “Un minuto más” es la fuente principal del error de los Límites de la Aplicación Screen Time para muchos, algunos usuarios recomiendan desactivar “Un minuto más” para que los niños no puedan pasarlo por alto. Aunque Apple intentó solucionar el error en iOS 16.5, muchos todavía lo están experimentando.

Los padres y tutores también pueden considerar moverse a una aplicación de terceros, como Bark – Controles Parentales o Kidslox – Controles Parentales. Además, asegúrate de verificar las actualizaciones de software con frecuencia a través de Configuración > General > Actualización de Software.

Aunque esta no es una situación ideal para los padres, es lo que está sucediendo hasta que Apple pueda arreglar el error en iCloud o Screen Time. Internet y la tecnología son adictivos para todos, especialmente para las mentes jóvenes. Establece límites cuando puedas, pero recuerda que algunos límites con la tecnología pueden ser buenos para ti también.