Apple Arcade Agregando Estos Nuevos Juegos en Octubre, Incluyendo NBA 2K25

Apple anunció hoy cuatro nuevos juegos que llegarán a Apple Arcade el 3 de octubre, incluyendo NBA 2K25 Arcade Edition, Food Truck Pup+, Furistas Cat Cafe+ y Smash Hit+. Además, Balatro+ llegará al servicio el 26 de septiembre.

Más detalles se pueden encontrar en el comunicado de prensa de la sala de prensa de Apple. Hemos pegado la descripción de cada juego a continuación.

NBA 2K25 Arcade Edition para iPhone, iPad, Mac y Apple TV:

Las leyendas se hacen en NBA 2K25 Arcade Edition cuando The Neighborhood debuta en móvil. Desafía a tus amigos de Game Center en partidos uno contra uno u otros jugadores de Game Center en concursos de tres contra tres, desbloquea misiones secundarias y conecta con las mayores estrellas de la liga. Este paraíso de la cultura de la canasta, completamente transitable, proporciona a los jugadores de Apple Arcade una nueva área que combina canchas de baloncesto de interior y exterior y tiendas, mientras hacen crecer sus carreras y perfeccionan sus habilidades a través de juegos competitivos. No solo dominarán la cancha, sino que dirigirán The Neighborhood. El juego también cuenta con nuevas actualizaciones de MyCAREER y The Association, nuevas personalizaciones de personajes y un renovado modo Greatest que permite a los jugadores revivir los momentos definitorios en la carrera de algunos de sus baloncestistas favoritos.

Food Truck Pup+ para iPhone y iPad:

Los jugadores pueden cocinar un buen rato con los mejores chefs perrunos. Trabaja duro para crear un próspero negocio de crêpes global y observa cómo cobra vida con los vibrantes gráficos de píxel del juego. Los jugadores también pueden disfrutar diseñando sus propias tiendas, escogiendo atuendos elegantes e incluso contratando a otros perros como empleados a tiempo parcial para ayudar a que sus negocios florezcan en este juego reconfortante.

Furistas Cat Cafe+ para iPhone y iPad:

Conectando gatitos lindos con sus cuidadores ideales y brindándoles alegría, los jugadores pueden ampliar su colección de gatos. Cada café es completamente personalizable de arriba abajo, brindando la oportunidad a los jugadores de desatar su creatividad y diseñar espacios acogedores y especiales. A través de cada dulce interacción, estos gatos realistas saltarán de la pantalla y se instalarán en el corazón de los jugadores.

Smash Hit+ para iPhone y iPad:

Con fuerza, enfoque y pura determinación, Smash Hit+ lleva a los jugadores en viajes inmersivos donde se mueven al ritmo del sonido y exploran nuevas formas de desplegar físicas destructivas. Una experiencia visual sin igual es creada por las 50 habitaciones únicas del juego y 11 estilos gráficos, inspirando a los jugadores a dedicarse a conquistar los desafiantes obstáculos que tienen por delante.

Balatro+ para iPhone, iPad, Mac y Apple TV:

Este hipnótico y satisfactorio juego de construcción de mazos inspirado en el póker fue creado por el desarrollador en solitario LocalThunk y publicado por Playstack. Los jugadores combinan manos de póker con cartas de comodín, cada una con habilidades únicas, para crear sinergias y construcciones variadas. El objetivo es ganar suficientes fichas para vencer a los engañosos ciegos, todo mientras descubren manos y mazos de bonificación ocultos. Alcanza al ciego jefe, vence a la última apuesta y asegura la victoria en el distintivo mundo psicodélico de Balatro+, todo ello acompañado de una banda sonora de synthwave onírica y retrofuturista.

Accesible a través de la App Store, Apple Arcade es un servicio de suscripción que proporciona acceso a cientos de juegos en el iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Vision Pro, todos libres de anuncios y compras integradas. El servicio recibió su primer aumento de precio el año pasado, con un precio en Estados Unidos que pasó de $4.99 a $6.99 al mes.

