Apple anuncia los juegos y aplicaciones más populares del 2024 en la App Store

Si eres como yo y te encantan los juegos sin importar la plataforma, probablemente estés al día con todo lo nuevo que sale, especialmente si prefieres ciertos géneros sobre otros.

Sin embargo, esto no se aplica a la gran mayoría de los que juegan en dispositivos móviles, los llamados “jugadores casuales” que solo quieren matar algo de tiempo mientras viajan.

Afortunadamente, si eres usuario de iOS, Apple acaba de revelar los juegos más descargados este año en la App Store de Estados Unidos, así que si te preguntas qué jugar a continuación, aquí tienes algunos de los títulos más populares según Apple.

Balatro+ para iPhone | Créditos de imagen: Apple

Comencemos con los juegos de Apple Arcade más descargados, que son títulos premium que no incluyen anuncios ni compras dentro de la aplicación. Si bien estos juegos requieren una suscripción activa a Apple Arcade para jugar, muchos de ellos están disponibles sin membresía de Apple Arcade, aunque vienen con compras dentro de la aplicación y, a veces, con anuncios también.

Los mejores juegos de Apple Arcade

NBA 2K24 Arcade EditionSnake.io+Hello Kitty Island AdventureSneaky SasquatchBloons TD 6+Sonic Dream TeamNFL Retro Bowl ’25Disney Dreamlight ValleyCooking Mama: Cuisine!Solitaire by MobilityWare+

Pasando a lo que probablemente sea la categoría más grande de juegos en la App Store, los juegos gratuitos, aquí están los juegos más descargados gratuitos para iPhone y iPad en EE. UU.:Los mejores juegos gratuitos para iPhone

Block Blast!MONOPOLY GO!RobloxCall of Duty: Warzone MobileTownshipLast War:SurvivalRoyal MatchBrawl StarsSubway SurfersMy Perfect Hotel

Los mejores juegos gratuitos para iPad

RobloxMagic Tiles 3: Piano GameMONOPOLY GO!Subway SurfersBrawl StarsGeometry Dash LiteBlock Blast!Among Us!My Perfect HotelRoyal Match

AFK Journey para iPhone | Créditos de imagen: Apple

Contrario a los juegos anteriores, las listas a continuación incluyen los juegos pagados más descargados para iPhone y iPad en Estados Unidos. Estos son títulos premium que requieren una compra única para acceder a todo el contenido.

Los mejores juegos pagados para iPhone

Minecraft: Play with FriendsHeads Up!Geometry DashPapa’s Freezeria To Go!Bloons TD 6Five Nights at Freddy’sPlague Inc.MONOPOLY: The Board GameStardew ValleyRed’s First Flight

Los mejores juegos pagados para iPad

Minecraft: Play with FriendsGeometry DashFive Nights at Freddy’sStardew ValleyBloons TD 6Papa’s Paleteria To Go!Five Nights at Freddy’s 2Poppy Playtime Chapter 1MONOPOLY: The Board GameUltimate Custom Night

En noticias relacionadas, Apple también reveló las aplicaciones más descargadas de iPhone y iPad en la App Store en EE. UU. este año, así que si no eres muy jugador, es posible que te interese echar un vistazo a algunas de estas aplicaciones de iOS gratuitas muy populares.Las mejores aplicaciones gratuitas para iPhone

Temu: Shop Like a BillionaireThreadsTikTokChatGPTGoogleInstagramWhatsApp MessengerCapCut – Editor de videoYouTube: Mira, Escucha, TransmiteGmail – Correo electrónico de Google

Las mejores aplicaciones gratuitas para iPad

YouTube: Mira, Escucha, TransmiteNetflixMax: Transmite HBO, TV y películasCalculadora – Edición para iPadDisney+Google ChromePeacock TV: Transmite TV y películasAmazon Prime VideoTikTokGoodnotes 6

Moises para iPad | Créditos de imagen: Apple

Las aplicaciones a continuación no solo son las aplicaciones de iOS más descargadas de este año en la App Store, sino que también son aplicaciones premium, por lo que tendrás que pagar para aprovechar realmente sus características.

Las mejores aplicaciones pagadas para iPhone

ShadowrocketHotSchedulesProcreate Pocket75 HardAnkiMobile FlashcardsAutoSleep Track Sleep on WatchPaprika Recipe Manager 3TonalEnergy Tuner & MetronomeGoblin ToolsForest: Focus for Productivity

Las mejores aplicaciones pagadas para iPad

ProcreateProcreate DreamsShadowrocketforScoreNomad SculptToonSquidBluebeam Revu for iPadAnkiMobile FlashcardsTeach Your Monster to ReadEndless Paper

Kino para iPhone | Créditos de imagen: Apple

Si te perdiste el anuncio del año pasado, Apple reveló a los ganadores de los Premios de la App Store 2024. Un total de 17 juegos y aplicaciones excepcionales han sido reconocidos por el equipo editorial de la App Store.Aplicación del año para iPhone: Kino (Lux Optics)

Aplicación del año para iPad: Moises (Moises Systems)

Aplicación del año para Mac: Adobe Lightroom (Adobe)

Aplicación Apple Visio Pro del año: ¿Y si…? Una historia inmersiva (Marvel Studios, ILM Immersive y Disney+)

Aplicación del año para Apple Watch: Lumy (Raja V.)

Aplicación del año para Apple TV: F1 TV (Formula One Digital Media Limited)

Juego del año para iPhone: AFK Journey (Farlight Games)

Juego del año para iPad: Squad Busters (Supercell)

Juego del año para Mac: ¡Gracias a Dios que estás aquí! (Panic)

Juego del año para Apple Vision Pro: THRASHER: Arcade Odyssey (Puddle)

Juego del año para Apple Arcade: Balatro+ (Playstack)

Ganadores de Impacto Cultural

Oko (AYES BV)EF Hello (Signum International AG)DailyArt (Zuzanna Stanska)NYT Games (The New York Times Company)The Wreck (The Pixel Hunt)Do You Really Want to Know 2 (Gamtropy Co.)

