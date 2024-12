Apple Anuncia las Mejores Aplicaciones y Juegos Descargados del 2024

“

Apple acaba de anunciar las aplicaciones y juegos más descargados en la App Store en 2024. Puedes ver la lista completa en tu iPhone o iPad en la aplicación de la App Store.

Las mejores aplicaciones gratuitas para iPhone

1. Temu

2. Threads

3. TikTok

4. ChatGPT

5. Google

Las mejores aplicaciones de pago para iPhone

1. Shadowrocket

2. HotSchedules

3. Procreate Pocket

4. 75 Hard

5. AnkiMobile Flashcards

Los mejores juegos gratuitos para iPhone

1. Block Blast!

2. MONOPOLY GO!

3. Roblox

4. Call of Duty®: Warzone™ Mobile

5. Township

Los mejores juegos de pago para iPhone

1. Minecraft

2. Heads Up!

3. Geometry Dash

4. Papa’s Freezeria To Go!

5. Bloons TD 6

Las mejores aplicaciones gratuitas para iPad

1. YouTube

2. Netflix

3. Max

4. Calculadora – Edición de Pad

5. Disney+

Las mejores aplicaciones de pago para iPad

1. Procreate

2. Procreate Dreams

3. Shadowrocket

4. forScore

5. Nomad Sculpt

Los mejores juegos gratuitos para iPad

1. Roblox

2. Magic Tiles 3: Piano Game

3. MONOPOLY GO!

4. Subway Surfers

5. Brawl Stars

Los mejores juegos de pago para iPad

1. Minecraft

2. Geometry Dash

3. Five Nights at Freddy’s

4. Stardew Valley

5. Bloons TD 6

Mejores títulos de Apple Arcade

1. NBA 2K24 Arcade Edition

2. Snake.io+

3. Hello Kitty Island Adventure

4. Sneaky Sasquatch

5. Bloons TD 6+

