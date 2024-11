Apple anuncia finalistas para los Premios de la App Store de 2024

Apple acaba de anunciar a los finalistas de los Premios de la App Store 2024. Aquí están todas las aplicaciones. Los ganadores serán anunciados en las próximas semanas.

Finalistas de la App del Año para iPhone

Kino

Runna

Tripsy

Finalistas del Juego del Año para iPhone

AFK Journey

The WereCleaner

Zenless Zone Zero

Finalistas de la App del Año para iPad

Bluey: Let’s Play

Moises

Procreate Dreams

Finalistas del Juego del Año para iPad

Assassin’s Creed Mirage

Disney Speedstorm

Squad Busters

Finalistas del Juego del Año de Apple Arcade

Balatro+

Outlanders 2

Sonic Dream Team

Finalistas de la App del Año para Mac

Adobe Lightroom

OmniFocus 4

Shapr3D

Finalistas del Juego del Año para Mac

Frostpunk 2

Stray

Thanks Goodness You’re Here

Finalistas de la App del Año para Apple Watch

LookUp

Lumy

Watch to 5K

Finalistas de la App del Año para Apple Vision Pro

JigSpace

NBA

What If…? An Immersive Story

Finalistas del Juego del Año para Apple Vision Pro

Loóna

THRASHER

Vacation Simulator

Finalistas de la App del Año para Apple TV

DROPOUT

F1 TV

Zoom

Finalistas del Impacto Cultural

Arco

The Bear

BetterSleep

Brawl Stars

DailyArt

Do You Really Want to Know 2

EE Hello

NYT Games

Oko

Partiful

Pinterest

The Wreck