Apple añadiendo otro juego de calidad de consola a Apple Arcade

Apple está a punto de añadir PGA TOUR Pro Golf a Apple Arcade el 6 de febrero. Como alguien que estaba obsesionado con los juegos de consola mientras crecía, no puedo evitar emocionarme por este lanzamiento. Este es solo otro juego de nivel de consola que se añade al creciente portafolio de juegos de alto nivel. Aquí tienes lo que debes esperar.

Como dije antes, algunos de mis mejores recuerdos mientras crecía eran estar en casa de un amigo y comparar qué tan buenos eran nuestros golfistas creados. Desde comparar atributos de palos de golf hasta accesorios. Todo eso está por venir y más.

Qué esperar

Como mencioné anteriormente, no puedes tener un juego de la PGA Tour sin algunos de los campos más icónicos. Podrás jugar en:

– Pebble Beach Golf Links

– The Links at Spanish Bay

– Spyglass Hill Golf Course

– Firestone Country Club

– Bay Hill Club and Lodge

– Harbour Town Golf Links

– Latrobe Country Club

Una gran ventaja es que este es un título de Apple Arcade, por lo que continuará recibiendo actualizaciones. Esto significa que se espera que se añadan más campos en las próximas semanas y meses.

Modo cabeza a cabeza

Esto también mejorará la interacción del juego. Podremos jugar cara a cara con otros jugadores y tus amigos que también estén jugando PGA Tour Pro, y será en tiempo real. El hecho de que sea en tiempo real significa que no hay espera de turnos. Esto hará que sea rápido y te permitirá superar los partidos mucho más rápido que antes.

Modo torneo

Puedes participar en torneos diarios y de varios días. Competirás con personas en las tablas de clasificación y podrás ganar recompensas que finalmente conducen a mejoras para tu golfista. A medida que progreses en estos torneos y otras partes del juego, ganarás monedas y dinero. Esto te ayudará a desbloquear más modos y mejor equipo para clubes y equipos mejorados.

Algunas otras cosas

– Compatible con mandos de juego

– Soporte para iOS, iPadOS, MacOS y tvOS

– Tamaño de descarga de alrededor de 2,6 GB

Conclusión

Como mencioné, estoy muy emocionado por tener este juego. Lo bueno es que es parte de Apple Arcade, por lo que no necesito pagar nada adicional por él y no hay microtransacciones asociadas. ¡Puedo jugar hasta que ya no pueda! Si no estás inscrito en Apple Arcade y quieres probar este juego, hay una prueba gratuita de un mes aquí.

Dime qué piensas sobre esto. ¿Has jugado alguna vez a juegos de la PGA TOUR? ¿Estás emocionado por esto? Discutámoslo a continuación.

