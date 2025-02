Apple Agrega Sección de Comida a News+ en Actualización de Abril de 2025

Apple ha anunciado una nueva incorporación a su servicio Apple News+ llamada Apple News+ Food, que se lanzará en abril de 2025 junto con las actualizaciones iOS 18.4 y iPadOS 18.4. Esta nueva sección dará a los suscriptores acceso a una amplia gama de contenido culinario, que incluye recetas, críticas de restaurantes, consejos de cocina y más.

Apple News+ Food incluirá contenido de conocidos editores de alimentos como Allrecipes, Bon Appétit, Food & Wine, Good Food y Serious Eats. La nueva sección contará con decenas de miles de recetas, con nuevas añadidas a diario. Los usuarios podrán navegar, buscar y filtrar a través del Catálogo de Recetas.

La actualización presenta un formato de receta rediseñado para una visualización fácil de ingredientes e instrucciones. Un nuevo modo de cocina mostrará las instrucciones paso a paso en pantalla completa. Los usuarios también podrán guardar sus recetas favoritas para acceder a ellas sin conexión.

Los editores de Apple News curarán historias relacionadas con la comida para los usuarios. Algunas historias y recetas estarán disponibles para los no suscriptores de Apple News+.

Apple News+ está actualmente disponible en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia. El servicio de suscripción incluye acceso a cientos de publicaciones, como The Wall Street Journal, New York Magazine, PEOPLE, The Athletic y Rolling Stone.

