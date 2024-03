Apple afirma que Spotify no paga nada por sus servicios.

Days after the European Union slaps Apple with a $500 million fine, it smacks Apple once again with over $2 billion for violating EU competition regulations regarding its music streaming strategy. It states that Apple violated EU competition laws by giving preference to Apple Music over rival services like Spotify.

According to a statement from the European Commission, Apple allegedly barred app developers from “fully informing iOS users about alternative and cheaper music subscription services outside of the app,” giving Apple’s own music platform an unfair advantage.

As per the Commission’s findings, Apple’s actions during the past ten years have resulted in “significantly higher prices for music streaming subscriptions.” Since Apple Music charges a 30% fee to other streaming services that use its service to monetize, it can afford to undercut its competitors without losing as much of a profit.

Apple claims that Spotify has decided not to allow in-app payments for subscriptions on the App Store, despite the ongoing controversy surrounding the 30% membership price, which has prompted businesses such as Spotify and Netflix to remove all payment methods from the App Store.

Moreover, the company says that “free isn’t enough for Spotify. They also want to rewrite the rules of the App Store — in a way that advantages them even more.”

Apple also makes a claim about Spotify’s market position in the EU, stating that “the reality is that European consumers have more choices than ever. Ironically, in the name of competition, today’s decision just cements the dominant position of a successful European company that is the digital music market’s runaway leader.”

Apple vs. Spotify

Spotify released a statement, satisfied with the fine:

“Apple’s rules muzzled Spotify and other music streaming services from sharing with our users directly in our app about various benefits—denying us the ability to communicate with them about how to upgrade and the price of subscriptions, promotions, discounts, or numerous other perks.

Of course, Apple Music, a competitor to these apps, is not barred from the same behaviour. By requiring Apple to stop its illegal conduct in the EU, the EC is putting consumers first. It is a basic concept of free markets—customers should know what options they have, and customers, not Apple, should decide what to buy, and where, when and how.”

In response, Apple released a statement outlining its version of events and highlighting Spotify’s growth as a result of the App Store:

“Today, the European Commission announced a decision claiming the App Store has been a barrier to competition in the digital music market. The decision was reached despite the Commission’s failure to uncover any credible evidence of consumer harm, and ignores the realities of a market that is thriving, competitive, and growing fast.

The primary advocate for this decision — and the biggest beneficiary — is Spotify, a company based in Stockholm, Sweden. Spotify has the largest music streaming app in the world, and has met with the European Commission more than 65 times during this investigation.

Today, Spotify has a 56 percent share of Europe’s music streaming market — more than double their closest competitor’s — and pays Apple nothing for the services that have helped make them one of the most recognizable brands in the world. A large part of their success is due to the App Store, along with all the tools and technology that Spotify uses to build, update, and share their app with Apple users around the world.

We’re proud to play a key role supporting Spotify’s success — as we have for developers of all sizes, from the App Store’s earliest days.”

Source: Spotify, Apple

Días después de que la Unión Europea sanciona a Apple con una multa de $500 millones, vuelve a golpear a Apple una vez más con más de $2 mil millones por violar las regulaciones de competencia de la UE en relación con su estrategia de streaming de música. Afirma que Apple violó las leyes de competencia de la UE al dar preferencia a Apple Music sobre servicios rivales como Spotify.

Según un comunicado de la Comisión Europea, Apple supuestamente prohibió a los desarrolladores de aplicaciones “informar completamente a los usuarios de iOS sobre servicios de suscripción de música alternativos y más baratos fuera de la aplicación”, dando a la plataforma de música propia de Apple una ventaja injusta.

Según las conclusiones de la Comisión, las acciones de Apple durante los últimos diez años han resultado en “precios significativamente más altos para las suscripciones de streaming de música”. Dado que Apple Music cobra una tarifa del 30% a otros servicios de streaming que utilizan su servicio para monetizar, puede permitirse competir con sus competidores sin perder tanto beneficio.

Apple afirma que Spotify decidió no permitir pagos en la aplicación para las suscripciones en la App Store, a pesar de la controversia en curso en torno al precio de membresía del 30%, lo que ha llevado a empresas como Spotify y Netflix a eliminar todos los métodos de pago de la App Store.

Además, la compañía dice que “gratis no es suficiente para Spotify. También quieren reescribir las reglas de la App Store, de una manera que los beneficie aún más”.

Apple también hace una afirmación sobre la posición de mercado de Spotify en la UE, afirmando que “la realidad es que los consumidores europeos tienen más opciones que nunca. Irónicamente, en nombre de la competencia, la decisión de hoy solo consolida la posición dominante de una exitosa empresa europea que es la líder indiscutible del mercado de música digital”.

Apple vs. Spotify

Spotify emitió un comunicado, satisfecho con la multa:

“Las reglas de Apple silenciaron a Spotify y a otros servicios de streaming de música para compartir con nuestros usuarios directamente en nuestra aplicación acerca de varios beneficios, negándonos la capacidad de comunicarnos con ellos sobre cómo actualizar y el precio de las suscripciones, promociones, descuentos u otros numerosos beneficios.

Por supuesto, Apple Music, un competidor de estas aplicaciones, no está sujeto al mismo comportamiento. Al exigirle a Apple que detenga su conducta ilegal en la UE, la CE está poniendo a los consumidores en primer lugar. Es un concepto básico de los mercados libres: los clientes deben saber qué opciones tienen, y los clientes, no Apple, deben decidir qué comprar, dónde, cuándo y cómo”.

En respuesta, Apple emitió un comunicado describiendo su versión de los eventos y destacando el crecimiento de Spotify como resultado de la App Store:

“Hoy, la Comisión Europea anunció una decisión que afirmaba que la App Store ha sido un obstáculo para la competencia en el mercado de música digital. La decisión se tomó a pesar de que la Comisión no pudo encontrar ninguna evidencia creíble de daño al consumidor, e ignora las realidades de un mercado que está prosperando, es competitivo y está creciendo rápidamente.

El principal defensor de esta decisión, y el mayor beneficiario, es Spotify, una empresa con sede en Estocolmo, Suecia. Spotify es la mayor aplicación de streaming de música del mundo, y se ha reunido con la Comisión Europea más de 65 veces durante esta investigación.

Hoy, Spotify tiene una participación del 56% en el mercado de streaming de música de Europa, más del doble que su competidor más cercano, y no paga nada a Apple por los servicios que les han ayudado a convertirse en una de las marcas más reconocibles del mundo. Gran parte de su éxito se debe a la App Store, junto con todas las herramientas y tecnología que Spotify utiliza para construir, actualizar y compartir su aplicación con los usuarios de Apple en todo el mundo.

Estamos orgullosos de desempeñar un papel clave en el apoyo al éxito de Spotify, como lo hemos hecho para desarrolladores de todos los tamaños, desde los primeros días de la App Store”.

Fuente: Spotify, Apple