Apple admite que cerró Beeper Mini para proteger la privacidad de los usuarios de iPhone

La declaración dijo: “En Apple, diseñamos nuestros productos y servicios con tecnologías de privacidad y seguridad líderes en la industria diseñadas para dar a los usuarios el control de sus datos y mantener segura la información personal. Tomamos medidas para proteger a nuestros usuarios bloqueando técnicas que explotan credenciales falsas para obtener acceso a iMessage. Estas técnicas representaban riesgos significativos para la seguridad y privacidad del usuario, incluida la exposición potencial de metadatos y la habilitación de mensajes no deseados, spam y ataques de phishing. Continuaremos haciendo actualizaciones en el futuro para proteger a nuestros usuarios.”

Intentos anteriores de ejecutar iMessage en un dispositivo Android te obligaron a usar un ID de Apple para iniciar sesión en un Mac remoto. Con Beeper Mini, te estás conectando directamente al servicio de Apple. No hay intermediarios y no participan servidores de terceros. Beeper Mini funciona enviando tus mensajes directamente a través de Apple, al destinatario, y de vuelta como si tuvieras un iPhone. No se requiere retransmisión y no hay que iniciar sesión en un Mac usando un ID de Apple.

Cuando Apple habla de “bloquear técnicas que explotan credenciales falsas para obtener acceso a iMessage”, se refiere a la forma en que Beeper Mini se conecta a iMessage utilizando el servicio de notificación push de Apple. Beeper Mini intercepta esta notificación push y la envía a tu dispositivo. Los servidores de Apple tienen que estar convencidos de que están enviando las notificaciones de un dispositivo Apple. Tal vez se emplee un truco de la mente de Jedi. (“No son los dispositivos Droid que pretenden ser iOS los que estás buscando”).

Beeper dice que nadie puede leer los mensajes enviados a ti manteniendo tu privacidad intacta, aunque Apple no puede verificar esto y la empresa se preocupa por tu privacidad y la de aquellos con los que estás chateando. Cuando Beeper y otros como Sunbird enviaban tus iMessages a través del Mac mencionado anteriormente, no había seguridad protegiendo tus mensajes. Pero con los protocolos de notificación que se están utilizando, Apple sintió que necesitaba cortar Beeper Mini.

Desde que Apple cortó a Beeper Mini, éste ha estado trabajando arduamente para poner en marcha el servicio nuevamente. Eric Migicovsky, el fundador de Beeper Mini (sí, el mismo que está detrás de los exitosos relojes inteligentes Pebble), se pregunta por qué Apple preferiría que sus usuarios enviaran mensajes SMS no cifrados a usuarios de Android. Migicovsky dice: “Si a Apple realmente le importa la privacidad y seguridad de sus propios usuarios de iPhone, ¿por qué detendrían un servicio que permite a sus propios usuarios enviar mensajes cifrados a los usuarios de Android, en lugar de usar SMS no seguros?”

Pero el hecho de que algo tenga sentido para Migicovsky no significa que tenga sentido para Apple. “Lo que hemos construido es bueno para el mundo. Es algo en lo que casi todos podemos estar de acuerdo en que debería existir”. Pero Apple no lo ve de esa forma y la gran empresa tecnológica continuará haciendo todo lo posible para mantener iMessage bajo su propio control.

Aunque Apple dijo que apoyará RCS el próximo año, la palabra inicial es que los globos verdes seguirán existiendo, lo que significa que los usuarios de Android seguirán siendo identificados como tal por los propietarios de iPhone, aunque las diferencias entre iMessage y RCS son lo suficientemente pequeñas como para permitir que los usuarios de Android se unan a un chat grupal sin tener que enfrentarse a los insultos y ataques que los usuarios de iPhone actualmente lanzan a los que tienen un dispositivo Android.