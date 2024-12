Apple acusado de utilizar minerales de conflicto

El este de la República Democrática del Congo, rico en minerales, ha sido escenario de años de conflicto a menudo alimentado por lo que yace debajo de la tierra [AFP]. La República Democrática del Congo ha presentado denuncias penales en Francia y Bélgica contra subsidiarias de la gigante tecnológica Apple, acusándola de utilizar minerales en conflicto. Actuando en nombre del gobierno congoleño, abogados han argumentado que Apple es cómplice en los crímenes cometidos por grupos armados que controlan algunas de las minas en el este de la República Democrática del Congo. En su revisión de 2023 del problema, Apple dijo que monitorea su cadena de suministro y trabaja para mitigar riesgos, además de mejorar las medidas para rastrear el origen de los minerales. Las autoridades en Francia y Bélgica ahora analizarán si hay pruebas suficientes para llevar adelante la acción legal. En un comunicado, los abogados de la República Democrática del Congo hablaron sobre la cadena de suministro de Apple estar contaminada con “minerales de sangre”. Alegan que el estaño, tantalio y tungsteno se toman de áreas en conflicto y luego se “lavan a través de cadenas de suministro internacionales”. “Estas actividades han alimentado un ciclo de violencia y conflicto al financiar milicias y grupos terroristas, y han contribuido al trabajo infantil forzado y a la devastación ambiental.” Apple no ha respondido a una solicitud de comentario de la BBC, pero en su informe a la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. detallando sus acciones sobre este tema en 2023, la empresa destaca las medidas tomadas para asegurarse de que no está utilizando minerales en conflicto. “Aunque Apple no compra, adquiere o obtiene directamente minerales primarios, estamos comprometidos a cumplir y superar los estándares de diligencia debida aceptados internacionalmente para minerales primarios y materiales reciclados en nuestra cadena de suministro”, dijo. Como resultado, todos los involucrados en la cadena de suministro tienen que participar en una “auditoría de minerales en conflicto de terceros independientes”. Apple dijo que en 2023 eliminó 14 “fundiciones y refinerías” que no participarían o no cumplían con los requisitos de abastecimiento responsable. El este de la República Democrática del Congo es una fuente importante de minerales y la sed global por ellos ha alimentado guerras allí durante décadas. Grupos de derechos humanos han alegado durante mucho tiempo que grandes cantidades de minerales de minas legítimas, así como de instalaciones dirigidas por grupos armados, se transportan a la vecina Ruanda y terminan en nuestros teléfonos y computadoras. Ruanda en el pasado ha descrito la acción legal del gobierno congoleño contra Apple como un truco mediático. Ha negado vender minerales en conflicto a la compañía tecnológica.