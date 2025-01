Apple actualizará los resúmenes de notificaciones para indicar claramente el uso de IA.

Apple recientemente enfrentó presión para eliminar sus resúmenes de noticias de inteligencia artificial después de múltiples informes de titulares falsos. Si bien la empresa no está haciendo eso, ajustará cómo funciona la función.

Apple actualizará los resúmenes de notificaciones para resaltar cuando se generen utilizando Apple Intelligence.

Los resúmenes de notificaciones se implementaron con iOS 18.2

Una característica clave de Apple Intelligence es utilizar la inteligencia artificial para resumir las notificaciones no leídas. La función se implementó en beta como parte de iOS 18.2 el 11 de diciembre. Teóricamente, esto te permitiría revisar todas tus notificaciones importantes y no leídas de un vistazo. Sin embargo, el sistema no es perfecto.

A finales de diciembre de 2024, Apple Intelligence creó un titular falso de BBC News que afirmaba que el sospechoso de asesinato Luigi Mangione se había disparado a sí mismo. Sin embargo, esto no fue el caso, lo que provocó una gran indignación entre la comunidad de la prensa. Criticaron fuertemente a Apple y le pidieron que eliminara la función por completo.

Más recientemente, los resúmenes de notificaciones generaron un resumen de inteligencia artificial que afirmaba que Luke Littler había ganado el Campeonato Mundial de Dardos PDFC, a pesar de que la competencia aún no había comenzado. Ha habido varios informes de resúmenes de notificaciones que generan un titular incorrecto.

La solución de Apple no reducirá los titulares incorrectos y los errores

Apple ha emitido un comunicado a la BBC al respecto. Dice que actualizará los resúmenes de notificaciones para “aclarar aún más” cuando hayan sido generados utilizando Apple Intelligence, indicando que es posible que no siempre sean precisos. Este cambio se implementará en las próximas semanas.

A continuación se muestra el comunicado completo de la empresa:

Las funciones de Apple Intelligence están en beta y continuamos realizando mejoras con la ayuda de los comentarios de los usuarios. Una actualización de software en las próximas semanas aclarará aún más cuando el texto que se muestra es una síntesis proporcionada por Apple Intelligence. Animamos a los usuarios a informar si ven un resumen de notificación inesperado.

Una solución para que Apple Intelligence genere resúmenes más precisos no es sencilla. Un modelo LLM genera los resúmenes, que Apple sigue mejorando con entrenamiento. Por lo tanto, no hay una “solución” aquí. El modelo solo mejorará con el tiempo, aumentando así la precisión de los resúmenes de notificaciones generados.

Si encuentras molestos los resúmenes de notificaciones debido a los titulares incorrectos, es posible que desees considerar desactivarlos por completo.