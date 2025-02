Apple acaba de resolver uno de los mayores problemas de usabilidad de CarPlay.

Apple lanzó iOS 18.4 beta el viernes, con una serie de nuevas características únicas. Algunas de las nuevas características incluyen Notificaciones Prioritarias con Inteligencia de Apple, una nueva sección de Comida en la aplicación Apple News y más. Sin embargo, hubo otro cambio más pequeño que pasó desapercibido, uno que tiene que ver con CarPlay, especialmente en pantallas más grandes.

Detectado por Jace en Threads, CarPlay en iOS 18.4 ahora puede incluir una tercera fila de iconos de aplicaciones, en lugar de dos. Esto significa que CarPlay ahora aprovechará mejor las pantallas de automóviles integradas más grandes.

Sin embargo, no está disponible en todos los vehículos. La tercera fila de iconos solo aparece en pantallas de automóviles más grandes, y no está del todo claro cuál es el umbral. Solo se sabe que no está disponible para todos. MacRumors señala que está presente en el Toyota Tundra, que puede equiparse con una pantalla de hasta 14 pulgadas.

Este es un cambio muy bienvenido. Los autos han estado incluyendo pantallas cada vez más grandes con el tiempo, y CarPlay no se ha adaptado completamente a ese cambio, y CarPlay 2 todavía no está a la vista.

Esto ofrece un feliz término medio para aquellos con pantallas más grandes, y hace que la experiencia sea mucho más usable. Ahora habrá menos necesidad de manipular múltiples páginas de inicio.

