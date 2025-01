Apoyo demócrata al proyecto de ley de inmigración último síntoma de la desaparición de la resistencia a Trump.

En 2019, en pleno apogeo de la resistencia anti-Trump, varios demócratas que aspiraban a la presidencia tomaron una posición progresista sin rodeos sobre la inmigración.

Preguntados en un debate si apoyarían la despenalización de las cruzadas fronterizas no autorizadas, la gran mayoría de los aspirantes a la Casa Blanca presentes en el escenario levantaron sus manos, calculando que la base liberal encendida estaba horrorizada por la forma en que el entonces presidente Donald Trump manejaba la frontera y quería un enfoque radicalmente distinto.

El Washington Post informó en ese momento que el aspirante a la Casa Blanca, Sen. John Hickenlooper (D-Colo.), apoyaba la derogación de las penas criminales para las personas que cruzaban la frontera ilegalmente en busca de asilo, y más de cinco años después, viró hacia el centro y se unió a otro grupo ambicioso de demócratas que dijeron que votarían para hacer avanzar un proyecto de ley liderado por los republicanos que reprimiría la inmigración ilegal.

La brusca vuelta es la última señal del derrumbe del movimiento de resistencia de izquierda a medida que amanece la segunda era de Trump en Washington. El miércoles, ocho senadores demócratas, entre ellos muchos de los astros emergentes del partido y posibles candidatos presidenciales en 2028, dijeron que harían avanzar la legislación para detener a inmigrantes indocumentados acusados de robo o allanamiento, suficiente para abrir el debate en la cámara alta. Decenas de demócratas de la Cámara de Representantes, algunos de los cuales se rumorea que aspiran a cargos más altos, respaldaron la legislación el martes.

Fue un cambio radical con respecto al primer mandato de Trump, cuando su llamado veto musulmán y la política de separación familiar encendieron una llama bajo una base enfurecida, inspirando protestas fervientes a las que asistieron senadores y miembros de la Cámara Demócratas. No hay más marchas callejeras, y a raíz de una victoria aplastante de Trump impulsada por el rechazo a la gestión del presidente Joe Biden en la frontera y un cambio general en la opinión pública sobre frenar la inmigración, una nueva realidad se ha establecido entre los demócratas: el trumpismo está aquí para quedarse. Y el esfuerzo por desacreditar las políticas fronterizas de Trump ha fracasado.

La reacción en el ’16 fue enérgica. Tenías la Marcha de las Mujeres inmediatamente después de las elecciones,” dijo Mark Longabaugh, ex asesor de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders (I-Vt.). “Esta vez, parece que hay un nivel de resignación. Y, de hecho, creo que esto es una señal de que al menos los legisladores demócratas en el Congreso perciben la necesidad de moverse hacia el centro o hacia la derecha en la inmigración.”

El senador John Fetterman (D-Pa.), el primer demócrata en la cámara alta en patrocinar el proyecto de ley de la Cámara, conocido como Ley Laken Riley, instó a su partido a respaldar la legislación y considerar cómo verían el tema los votantes de su estado en disputa. Trump ganó Pennsylvania en noviembre, y los republicanos arrasaron en las elecciones de bajo nivel en el estado, destituyendo al senador demócrata Bob Casey, cuyo nombre era prácticamente la realeza política en el estado.

“Finges que estás en un estacionamiento en Walmart en Scranton, y es como, ‘Bueno, voy a votar en contra del proyecto de ley que permite deportar a las personas acusadas de crímenes o que tienen antecedentes penales.’ ¿Cómo crees que se tomaría eso?,” dijo Fetterman. “Por eso perdemos si quieres intentar hacer ese argumento.”

Durante la campaña de 2024, el republicano Dave McCormick atacó a Casey por ser débil en la frontera e intentó vincularlo a Biden. Antes conocido por su personalidad moderada, Casey se inclinó hacia la izquierda en años recientes, incluyendo al abrazar la resistencia anti-Trump. Casey se apresuró al Aeropuerto Internacional de Filadelfia en enero de 2017 para unirse a los manifestantes que se manifestaban contra el veto de viaje que prohibía la entrada a ciudadanos de varios países predominantemente musulmanes.

El año pasado, los republicanos y sus aliados gastaron cientos de millones de dólares en anuncios de ataque martillando a los candidatos demócratas por sus posturas sobre inmigración y vinculando el aumento de las tasas delictivas a un aumento en la migración ilegal. El martes, pocos demócratas de la Cámara en peligro estaban listos para tomar otra votación que pudiera ser utilizada en su contra en las elecciones de medio término de 2026.

Cerca de 50 de ellos, muchos de distritos vulnerables, votaron el martes a favor de la Ley Laken Riley. Su homónima es una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada por un inmigrante indocumentado de Venezuela. Y serán acompañados por al menos un puñado de senadores demócratas, que ya se han comprometido a apoyar o al menos hacer avanzar la ley.

El representante Brendan Boyle (D-Pa.), una estrella en ascenso de su partido, fue uno de los demócratas de la Cámara que votó a favor del proyecto de ley después de oponerse anteriormente a otra versión el año pasado.

“Nadie parece estar informando que se trata de dos proyectos de ley diferentes, lo cual es frustrante. La versión del año pasado incluía ataques indignantes contra la administración, incluida la culpa al presidente Biden por el asesinato de Laken Riley,” dijo. “Esta versión eliminó todo el lenguaje incendiario que atacaba a los demócratas.”

Un portavoz de Hickenlooper, Anthony Rivera-Rodríguez, dijo que “no apoya la Ley Laken Riley en su forma actual,” pero “está interesado en votar para avanzar en el proyecto de ley para enmendarlo.” Se negó a proporcionar más detalles sobre cómo cambiaría el proyecto de ley.

Otra razón para el cambio en la inmigración entre los demócratas es un deseo más amplio de pragmatismo durante los próximos dos años de control republicano unido y una fatiga que ha apagado la voluntad del partido de resistir la agenda republicana.

Los demócratas todavía están lidiando con sus amplias derrotas del pasado noviembre, un proceso que ha obstaculizado su capacidad para lanzar un movimiento de resistencia organizado. Y un par de docenas de miembros demócratas fueron elegidos con la promesa de hacer mejoras significativas en la seguridad fronteriza. Sus votos el martes cumplen esa promesa, independientemente de si la amenaza de futuros ataques republicanos motivó su decisión.

Y hay precedentes para esa postura. Los demócratas en la era pre-Trump habían apoyado legislación similar para deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. El expresidente Bill Clinton firmó una medida que exigía la expulsión de no ciudadanos condenados por una larga lista de delitos mientras que la administración del presidente Barack Obama deportó a más de 2,5 millones de personas mediante órdenes de inmigración, la gran mayoría de los cuales tenían antecedentes penales.

Otros senadores demócratas que señalaron su disposición a unirse a Fetterman en apoyar el proyecto de ley o al menos hacerlo avanzar para el debate incluyeron a los senadores Mark Kelly (D-Ariz.), Gary Peters (D-Mich.) y Jon Ossoff (D-Ga.) y el recién elegido senador Ruben Gallego (D-Ariz.). Kelly, Fetterman y Gallego son rumoreados como futuros contendientes presidenciales. Hickenlooper, Peters y Ossoff están en la reelección en 2026.

La mayoría de la bancada demócrata de la Cámara votó en contra del proyecto de ley. Pero los 48 que votaron sí representan un aumento con respecto a los 37 que votaron a favor del proyecto de ley cuando se sometió a votación en marzo pasado. Y el potencial de apoyo demócrata en el Senado significa que podría convertirse en ley en última instancia.

El proyecto de ley apunta a un conjunto específico de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos, y ese enfoque estrecho hace más probable que obtenga votos demócratas. Pero hace ocho años, habría sido difícil concebir que tantos demócratas desafiaran a su partido en un proyecto de ley de inmigración liderado por los republicanos.

“En el pasado, ni siquiera podía hacer que la gente dijera seguridad fronteriza. Y ahora estás aquí: seguridad fronteriza, seguridad fronteriza. Creo que los partidos se mueven lentamente en esa dirección,” dijo el representante Henry Cuellar (D-Texas), quien representa un distrito fronterizo en el sur de Texas. “Puedes estar a favor de una sólida seguridad fronteriza y seguir siendo respetuoso.”

Nicholas Wu y Daniella Diaz contribuyeron a este informe.