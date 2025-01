Apollo considera una inversión de $9.5 mil millones en la adquisición de Seven & i, según Bloomberg dice Reuters.

Apollo Global Management está considerando invertir hasta 1.5 billones de yenes ($9.5 mil millones) en una compra apalancada de Seven & i Holdings de Japón, dijo Bloomberg News el viernes, citando a varias personas con conocimiento del tema.

Según el plan, la familia fundadora de Seven & i invertirá 500 mil millones de yenes en capital, la empresa comercial Itochu Corp invertirá más de 1 billón de yenes en capital, y Apollo hasta 1.5 billones de yenes en acciones preferentes, según el informe de Bloomberg.

Apollo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una entrevista con Reuters el jueves, Apollo se negó a comentar si está involucrado con partes para una negociación de Seven & i.

Seven & i dijo en noviembre que había recibido una propuesta de compra de la familia fundadora, mientras considera una oferta rival de Alimentation Couche-Tard de Canadá.

Si se materializa, la compra apalancada sería la más grande en la historia.

Desde entonces, la familia fundadora se ha acercado a varias firmas de capital privado para apoyar su oferta, según fuentes.

Seven & i, mientras tanto, ha estado buscando deshacerse de negocios no centrales, incluidas sus operaciones de supermercados, en la unidad holding York Holdings, que albergará 31 subsidiarias, incluido el negocio de supermercados del grupo, la tienda de artículos para bebés Akachan Honpo y la empresa que opera los restaurantes Denny’s en Japón.

Firmas globales de capital privado, incluidas KKR & Co y Bain Capital, presentaron ofertas no vinculantes por los activos no principales, según informó Reuters en diciembre.

El jueves, el operador de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven dijo que su beneficio operativo cayó un 24% en el último trimestre, incumpliendo las estimaciones de los analistas, ya que la inflación afectó el gasto de los consumidores en Japón y América del Norte.

($1 = 158.2300 yenes)