Aplicación de idiomas de Babbel te permite aprender tus idiomas soñados.

Ya sea que desees obtener más provecho de tus viajes o mejorar tus oportunidades laborales, hablar un idioma adicional es una de las formas más gratificantes de hacerlo. ¿Y cuál es la forma más conveniente de aprender? Con una aplicación galardonada de aprendizaje de idiomas como Babbel.

La aplicación de Babbel te enseña un nuevo idioma con lecciones diarias cortas que sólo toman 10 o 15 minutos y que puedes hacer en tu iPhone o Mac. En este momento, puedes obtener una suscripción de por vida a todos los idiomas de la aplicación por solo $139.97 (regularmente $599). ¡Eso es un descuento del 76% en este increíble software, pero esta rebaja de precio sólo dura hasta el 17 de julio!

Ahorra en la aplicación de Babbel y aprende idiomas de forma fácil

La interfaz fácil de usar de Babbel y las lecciones breves significan que siempre encontrarás tiempo para completar tus lecciones diarias y mantener tu aprendizaje constante, lo cual es una parte crucial de aprender un idioma.

Con esta suscripción de por vida a Babbel, obtendrás acceso a los 14 idiomas: danés, holandés, inglés, francés, alemán, indonesio, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, español, sueco y turco. Y la parte de “por vida” asegura que siempre puedas retomar tu aprendizaje donde lo dejaste y mejorar a tu propio ritmo.

Aprovecha esta oferta de Babbel ahora, y estarás en buen camino para hablar el idioma que elijas antes de tus vacaciones de verano en el extranjero. (¿Todavía no has reservado tus vuelos u hoteles? Cult of Mac Deals tiene una gran oferta en una aplicación de viajes con IA que te ayudará a ahorrar dinero en esas necesidades también).

Disfruta de conversaciones seguras en tu próximo viaje

Con una suscripción de por vida a la aplicación de idiomas Babbel, también obtendrás lecciones de repaso personalizadas, para que las áreas en las que necesitas ayuda realmente se te fijen. Y la increíble tecnología de reconocimiento de voz de Babbel te ayudará a asegurar que tu pronunciación siempre sea perfecta.

Utiliza la aplicación de Babbel para practicar diariamente en el idioma que elijas, y podrás comenzar a hablar de forma conversacional sobre temas útiles del mundo real antes de tu próximo viaje. Y eso significa explorar el mundo como nunca antes.

Con más de 10 millones de usuarios, Babbel ha ganado legiones de seguidores en todo el mundo. También cuenta con una excelente calificación de 4.7 sobre 5 estrellas en la App Store después de casi 600,000 reseñas. The Economist elogió su practicidad, alabando, “Las lecciones de Babbel, a diferencia de las de Duolingo, se centran primero en desarrollar habilidades conversacionales básicas”.

Ahorra en la aplicación de idiomas de Babbel

Comienza a aprender un nuevo idioma de forma más intuitiva. Obtén una suscripción de por vida a Babbel ahora por solo $139.97 (precio regular $599). Actúa rápido, ya que este precio especial sólo dura hasta el 17 de julio de 2024, a las 11:59 p.m. del Pacífico.

Los precios están sujetos a cambios. Todas las ventas son gestionadas por StackSocial, nuestro socio que dirige Cult of Mac Deals. Para soporte al cliente, por favor, envía un correo electrónico directamente a StackSocial. Publicamos originalmente esta publicación sobre la aplicación de idiomas de Babbel el 16 de mayo de 2023. Actualizamos la información de los precios.