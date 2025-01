Aplazada la audiencia de confirmación de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

La audiencia de confirmación para la Gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem (R), la elección del Presidente electo Trump para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue pospuesta por dos días. Noem comparecerá ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el viernes a las 9 a. M. Anteriormente estaba programada para comparecer ante el comité el miércoles. Un asistente del comité le dijo a The Hill que la audiencia fue pospuesta “debido a un retraso en la verificación de antecedentes del FBI para la Gobernadora Noem”. Noem no es la única nominada cuya audiencia ha sido retrasada por papeleo. El nominado de Trump para liderar el Departamento del Interior, el ex gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum (R), tuvo su audiencia retrasada por dos días. El presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Mike Lee (R-Utah), atribuyó el aplazamiento a retrasos en el papeleo en la Oficina de Ética Gubernamental (OGE). “A pesar de su cumplimiento y de que el Comité de Energía y Recursos Naturales notificara la audiencia de acuerdo con todas las reglas, la OGE aún no ha completado su revisión. Este retraso burocrático es inaceptable”, dijo Lee. El líder de la mayoría del Senado, John Barrasso (R-Wyo.), dijo el domingo que un “problema burocrático” estaba retrasando una audiencia de la ex representante Tulsi Gabbard (Hawái), a quien Trump designó para liderar la comunidad de inteligencia de los EE. UU. “Es un problema de papeleo en este momento con la Oficina de Ética Gubernamental”, dijo Barrasso en una entrevista este fin de semana. “Esperábamos tener la audiencia más tarde esta semana. Parece que será la semana siguiente”. Un portavoz de la Oficina de Ética Gubernamental no abordó ningún caso específico, pero dirigió a The Hill a un documento en su sitio web que indicaba que en promedio, las dos últimas transiciones presidenciales comenzaron a presentar papeleo antes.