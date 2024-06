Apertura de reservas de boletos para el World Travel Market 2024 en Londres.

Modo Oscuro/Claro

(26/06/24)

Los visitantes ahora pueden reservar sus boletos y acceder

la plataforma de reserva de reuniones para la 44ª edición del World

Travel Market en Londres.

Este año, la exposición y conferencia de comercio de viajes

se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2024 en ExCel

Londres.

WTM Connect Me, la plataforma de reserva de reuniones del evento,

está disponible para expositores, compradores y

medios globales que buscan asegurar sus citas antes de que los horarios sean

ocupados. Todos los asistentes también tendrán acceso a la oficial

Aplicación WTM.

Delegado estudia el panel de información de WTM London 2023. Foto de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

El evento de este año se espera que sea el más grande hasta ahora,

con la componente de conferencias ofreciendo 50 horas de contenido

y más de 170 oradores, la Cumbre de Ministros de WTM será el 6

noviembre, la Fiesta de Networking se llevará a cabo el 5 de noviembre

tras su lanzamiento en 2023, también habrá un ampliado

programa para influencers y creadores de contenido, y el Informe de Viajes Global de WTM regresará tras el éxito de la primera

edición el año pasado.

“Hemos estado trabajando duro desde la WTM del año pasado

para construir sobre los éxitos de 2023 y adaptarnos continuamente a los

cambios rápidos en nuestro sector”, dijo Juliette Losardo, Directora de la Exposición,

WTM Londres. “Hemos escuchado los comentarios de los expositores,

compradores y otros delegados para asegurarnos de que WTM ofrezca aún más

inspiración, y más oportunidades para hacer networking, aprender y

hacer negocios. Los cambios garantizarán que los visitantes puedan maximizar el

valor de asistir a la WTM y entrar en el 2025 armados con nuevas

estrategias, nuevas asociaciones y acuerdos comerciales esenciales.”

Los boletos serán gratuitos para reservar hasta el 7 de octubre de

2024, después de lo cual costarán £49 + IVA.

